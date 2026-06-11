Patricia Bullrich cumplió 70 y Javier Milei la sorprendió: "Mi eterno agradecimiento"

En medio de una relación política que atravesó momentos de tensión durante las últimas semanas, Javier Milei aprovechó el cumpleaños 70 de Patricia Bullrich para enviarle un mensaje público.

A través de su cuenta de X, el mandatario saludó a la actual senadora y referente del bloque libertario con una publicación cargada de reconocimiento político: "FELIZ CUMPLEAÑOS @PatoBullrich y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente".

El gesto del jefe de Estado llega luego de varios días marcados por diferencias entre la Casa Rosada y Bullrich. Las discrepancias surgieron a raíz de la situación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y también por la controversia generada en torno a la candidatura de María Verónica Michelli para ocupar un cargo en la Justicia.

El saludo de Javier Milei para Patricia Bullrich.

A comienzos de mayo, Bullrich se había pronunciado públicamente sobre el caso de Adorni y consideró necesario que el funcionario aclarara su situación. "Tiene que dar las explicaciones, mostrar su declaración jurada cuanto antes", afirmó en ese momento.

Otro de los episodios que expuso las diferencias entre ambos ocurrió cuando la legisladora rechazó retirar la postulación de Michelli, una medida que había sido impulsada por el Presidente. Tras ese desacuerdo, Bullrich puso su renuncia a disposición de Milei, aunque el mandatario decidió no aceptarla.

Pese a esos cruces recientes, el saludo presidencial por el cumpleaños de la dirigente dejó en evidencia una señal de respaldo y reconocimiento hacia una de las figuras que se incorporó al espacio libertario en el balotaje y le dio los votos que necesitaba Milei para ganar las elecciones.