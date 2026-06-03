Bullrich trató de minimizar la nueva interna en La Libertad Avanza: "No hay riesgo de fractura"

La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich intentó bajarle el tono a la nueva grieta en el espacio libertario por su decisión de rechazar el retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli y aseguró que "no hay riesgo de fractura".

En declaraciones formuladas antes de ingresar a la reunión de Labor Parlamentaria del Senado, la ex ministra de Seguridad también confirmó que puso a disposición su renuncia como presidenta de la bancada libertaria pero el presidente Javier Milei la rechazó. "No le dio importancia", aseveró.

"Uno pone a disposición su renuncia, es lo que hacen las personas de bien. El Presidente no le dio importancia al tema y seguimos la conversación, eso queda ahí", añadió.

Con respecto a su negativa a retirar el pliego de la candidata a integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata, una medida que el Ejecutivo impulsa debido a que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, Bullrich recalcó que "la objeción de conciencia es una figura que se usa en muchas situaciones en las que los principios que uno lleva están en contra". "Son posiciones individuales. Las posiciones de bloque en general tienen que ver con cuestiones de la política, de proyectos, del rumbo, de la acción del Gobierno. Esto es un tema distinto, totalmente aceptado por la doctrina parlamentaria", afirmó.

"Votamos todos los proyectos que envió el Ejecutivo"

En este marco, sostuvo que "de ninguna manera hay riesgo de fractura" y remarcó que "el bloque está consolidado en las ideas". "Hay un trabajo de unidad muy claro. Votamos todos los proyectos que envió el Ejecutivo", recordó.

Patricia Bullrich confirmó que puso su renuncia a disposición del presidente Javier Milei pero la rechazó.

Agregó, en tanto, que "hacía años que en el país se sacaban y ponían pliegos de jueces" y resaltó que la gestión libertaria "decidió hacer una revolución en la Justicia". "Trajo algún problema pero lo importante también es mirar el panorama. Es el primer Gobierno que toma la decisión de no dejar al Poder Judicial como está actualmente, con subrogantes y problemas", enfatizó.

Y sentenció: "Este jueves vamos a tener una sesión importante y no vamos a parar por el Mundial. Vamos a seguir trabajando, tenemos otros temas importantes. El Gobierno necesita proyectos y los vamos a seguir trabajando uno por uno".