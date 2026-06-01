Bullrich desafía al Gobierno y criticó el retiro del pliego de Verónica Michelli

La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a dar otra muestra de independencia con respecto a las decisiones del Gobierno nacional y criticó la decisión del Poder Ejecutivo de dar marcha atrás con la candidatura de Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.

"Hablé con el Presidente (Javier Milei) y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal", adelantó la ex ministra de Seguridad en un mensaje publicado este lunes en su cuenta en X.

Al respecto, subrayó: "Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio".

Pese a volver a diferenciarse de la postura del Ejecutivo, tal como lo hizo con el caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Bullrich aseguró que es "parte de este proyecto" y apoya "con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden".

"Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión. En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece", consideró y afirmó que "el debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio".

"Sigo empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso. Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida", sentenció Bullrich.

El pliego de Michelli fue enviado al Senado por el Ministerio de Justicia pero el Gobierno luego decidió retirarlo debido a que la candidata es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.