Patricia Bullrich inicia una gira por cuatro provincias: motivo, agenda y detalles

La senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, comenzará la semana próxima un recorrido por varias provincias. La agenda incluye actividades en Mendoza, Santa Fe, Chaco y Neuquén.

La iniciativa de la exministra de Seguridad reabrió el debate sobre su autonomía política dentro del espacio oficialista y en medio de rumores sobre un distanciamiento con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La gira de la legisladora ocurre luego de que fuera ubicada en un sector inferior al del Gabinete durante el Tedeum por el 25 de mayo y después excluida del acto en el Cabildo, aunque más tarde se mostró abrazada con el presidente Javier Milei en el balcón principal de Casa Rosada.

Patricia Bullrich fue ubicada filas atrás del sector para miembros del Gabinete en el acto en la Catedral de Buenos Aires.

Mendoza será la primera escala de la comitiva, donde Bullrich participará entre el lunes y el miércoles de un seminario sobre ciberseguridad coordinado por la Boston University, la ONG CLICLEX y el Gobierno provincial.

El evento abordará la prevención del delito digital enfocado en infraestructuras relevantes ante la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La gira se produce en un contexto de fricciones entre el gobernador radical Alfredo Cornejo y Casa Rosada. La tensión se habría originado por la intención de Karina Milei de promover la candidatura a gobernador del actual ministro de Defensa, Luis Petri, lo que interfiere con los planes de Cornejo de designar al sucesor de su propia línea política.

Asimismo, la reciente visita del expresidente Mauricio Macri a la provincia, que incluyó una cena privada con el mandatario mendocino, reactivó las versiones de un proyecto electoral de cara a los comicios presidenciales de 2027.

Cabe destacar que la senadora se perfilaba como una alternativa para competir por la jefatura de Gobierno porteña tras el impacto político de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.

Ante este escenario, en el entorno libertario se estaría evaluando la posibilidad de integrar a Bullrich a la fórmula presidencial de 2027 como vicepresidenta, lugar que también disputan otras figuras del Gobierno, como por ejemplo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La segunda parada de la gira se localizará en Chaco, gobernada por el radical Leandro Zdero. El objetivo de este encuentro consiste en asegurar consensos con los mandatarios de la UCR para reactivar proyectos legislativos del oficialismo en el Congreso, como la reforma electoral.

Entre el 15 y el 18 de agosto, la senadora viajará a la provincia de Santa Fe, con actividades pautadas en Rosario y en la Sociedad Rural de San Justo.

El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, mantiene vínculos con el sector de Bullrich desde la campaña de 2023.

El recorrido finalizará en la provincia de Neuquén, bajo la coordinación de la senadora nacional Nadia Márquez, quien se posiciona como potencial candidata a la gobernación por LLA en 2027.