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Miércoles, 27 de mayo de 2026

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ELECCIONES

El PRO aspira a que Macri sea candidato: "Mauricio es insoslayable en el futuro de los argentinos"

El ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, resaltó la "experiencia como estadista" del ex presidente. Además, sostuvo que "no es el año" para definir alianzas electorales.

El ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, recalcó que a los que integran el PRO les gustaría que el ex presidente Mauricio Macri sea candidato en los próximos comicios. "No lo queremos esconder", subrayó.

Al respecto, el ex diputado nacional sostuvo que el ex jefe de Estado "es insoslayable en el futuro de los argentinos". "Vos fijate que a veces se lo trata de correr y Mauricio está siempre, con su experiencia como estadista, con lo que ha demostrado, con luces y sombras, el gobierno de los cuatro años fue un gobierno que puso en marcha", aseguró.

En una entrevista que concedió al portal Infobae, el ministro porteño afirmó: "A los del PRO nos gusta que sea candidato, no lo queremos esconder".

En este marco, enfatizó que "aprovechar la experiencia de Mauricio y de muchos dirigentes del PRO es bueno para Argentina, no necesariamente solamente para el gobierno".

"A los del PRO nos gusta que Macri sea candidato", admitió Hernán Lombardi.
"A los del PRO nos gusta que Macri sea candidato", admitió Hernán Lombardi.

No obstante, al analizar el escenario político rumbo a los comicios de 2027, señaló que "no es el año de alianzas electorales, ni de pensar en eso". "Hay que trabajar, trabajar y trabajar", completó.

"El esfuerzo lo están haciendo todos los argentinos"

Lombardi, por otra parte, evaluó el escenario económico y consideró que "hubo un diagnóstico correcto de la sociedad y del gobierno elegido de ir contra la inflación".

"El esfuerzo lo están haciendo todos los argentinos", apuntó y añadió que el superávit fiscal debe ser una política de Estado. "Se tendría que hacer un acuerdo básico de los argentinos: nunca más dictaduras, nunca más dejarle ni un centímetro a la inflación", agregó.

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