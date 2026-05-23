Macri lanzó otra dura frase contra Milei: "Al capitán del barco le esconden lo que ocurre"

El ex presidente Mauricio Macri volvió a cargar contra el gobierno de Javier Milei al afirmar: "Hay muchos argentinos que la están remando y al capitán del barco le esconden lo que ocurre".

Fue en Mendoza, precisamente en el hotel Hilton de Guaymallén, donde el líder de PRO llevó adelante un acto con militantes y referentes regionales para fortalecer el armado político en la zona de Cuyo.

Entre sus frases, usó una metáfora naval para advertir sobre la situación económica y política del país: "Hay muchos argentinos que la están remando y al capitán del barco le esconden lo que ocurre. Y si alguien decide no contarle al capitán de la pérdida (el riesgo interno) para que no se haga mala sangre, en un momento el barco se hunde".

Seguido, sostuvo: "lo que se está discutiendo es si el cambio adquiere la fortaleza suficiente como para que el populismo no lo vuelva a destruir".

"Hay gente que se enoja, los cambios llevan tiempo, hay que tener paciencia. Estoy acá sin ningún interés político personal, sino para que este cambio en contra del populismo se haga realidad para todos los argentinos", agregó.

Macri, por otra parte, intentó mostrarse alejado de cualquier búsqueda de poder, ya que sostuvo que estaba ahí "sin ningún interés político personal", sino "para que este cambio en contra del populismo se haga realidad para todos los argentinos"

Entre los dirigentes nacionales que participaron de la actividad estuvieron Gabriela Michetti, Alfredo de Angeli, Darío Nieto, Gimena Villafruela, Antonela Giampieri, Jorge Triaca, Francisco Quintana, Ezequiel Jarvis y Ezequiel Sabor.

El encuentro formó parte de una serie de actividades políticas que el PRO ya realizó en otros puntos del país y reunió a referentes nacionales y provinciales.



