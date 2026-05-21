Macri respondió a las críticas de Martín Menem a su posible candidatura: "Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo"

Mauricio Macri salió al cruce este jueves del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien había cuestionado una eventual postulación presidencial del líder del PRO en 2027 por considerar que beneficiaría al kirchnerismo y perjudicaría a La Libertad Avanza (LLA).

"Preguntale a Cristina si favorecimos mucho al kirchnerismo en estos años", fue la contundente respuesta de Macri al ser consultado por periodistas sobre los dichos de Menem cuando ingresaba a participar de un foro sobre Democracia y Polarización organizado por el Círculo de Montevideo y la Universidad Austral.

Macri participo de un foro sobre Democracia y Polarización organizado por el Círculo de Montevideo y la Universidad Austral.

Crece la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a 2027

En momentos en que empezaron a verse diferencias entre el PRO y LLA, Menem brindó una entrevista en la que sostuvo que Macri "le haría un favor al kirchnerismo si quiere competir" en los comicios del próximo año. "Él tendría que estar absolutamente comprometido con eliminar el populismo para siempre de la Argentina porque sabe mejor que nadie el daño que le han causado al país y particularmente a su gobierno", subrayó el diputado riojano.

Macri, en tanto, no fue el primer referente del PRO que le respondió a Menem. Previamente, ya lo había criticado el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. "Todo el mundo tiene derecho a competir y a hacer su aporte", recalcó el mandatario porteño en respuesta a los dichos del legislador libertario.

Asimismo, consideró que "eventualmente habrá que ver cómo se resuelven" las alianzas electorales aunque enfatizó: "Está claro que si hay algo que nosotros somos muy celosos es que el kirchnerismo no vuelva".

Además, el primo del ex presidente dejó en claro su intención de que el partido conserve protagonismo nacional. "A mí me gustaría que el PRO tenga candidato, pero habrá que ver, hay que esperar", evaluó.