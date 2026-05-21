Martín Menem habló sobre la interna en el Gobierno: "Yo no le mentí al Presidente"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió este jueves a despegarse de la cuenta de X @PeriodistaRufus, luego de que sectores de la militancia digital libertaria lo señalaran como el supuesto administrador de ese perfil anónimo desde el que se habrían publicado críticas al gobierno de Javier Milei.

La acusación surgió desde el espacio alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo y volvió a dejar en evidencia la feroz interna que atraviesa a La Libertad Avanza entre los llamados "celestiales" y "territoriales".

"No solamente es una falsedad absoluta", afirmó Menem en diálogo con radio Mitre. Además, cuestionó el material que comenzó a circular en redes sociales para vincularlo con esa cuenta: "Vi alguna que otra estupidez que decía que yo tenía un perro, una foto creada con IA con un perro. Es una estupidez absoluta".

"No subestimen al Presidente"

Durante la entrevista, Menem también respondió a las declaraciones del streamer libertario Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan", quien había sugerido que el riojano le había mentido al Presidente.

"Le pido por favor, no subestime al Presidente. Si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me hubiese dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados", sostuvo.

Según explicó el legislador, el mismo sábado en el que estalló la polémica habló personalmente con Milei para darle su versión de los hechos. Allí aseguró que todo surgió a partir de un enlace compartido por un colaborador suyo.

"Es un link de una noticia. Algún pícaro lo copió, lo subió y cualquiera que lo abra le va a aparecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta", insistió.

La disputa comenzó luego de que desde una cuenta atribuida a Menem se difundiera una publicación de Instagram del perfil @ciberperiodista, conocido por compartir contenido opositor al Gobierno nacional. Tras la viralización de capturas, la cuenta fue eliminada y eso encendió todavía más el conflicto interno.

Caputo reaccionó públicamente y escribió en redes: "Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes". Luego mostró un supuesto registro de dispositivos vinculados al perfil cuestionado.

En paralelo, Parisini aseguró en su streaming que estaba convencido de que la cuenta pertenecía a Menem y deslizó que desde el entorno del titular de Diputados "le mintieron al Presidente".

La pelea entre "celestiales" y "territoriales"

La tensión expuso nuevamente la disputa entre los sectores internos de La Libertad Avanza. Por un lado aparecen los "celestiales", vinculados a Santiago Caputo y la estructura digital libertaria. Del otro, los "territoriales", referenciados en Karina Milei, Martín Menem y Sebastián Pareja.

En ese contexto, Milei intentó bajar el tono de la pelea durante una entrevista en el streaming Neura, donde habló de una operación "fabricada" y mencionó un supuesto video preparado por el cineasta oficialista Santiago Oria para explicar lo ocurrido. Sin embargo, ese material todavía no fue difundido.

Mientras tanto, Menem buscó despegarse de cualquier especulación política sobre una eventual candidatura en La Rioja y aseguró que su prioridad está puesta en la gestión legislativa.

"Estoy dejando la vida por el Presidente, no veo a mis hijos, creamos el partido en todo el país", afirmó. Y agregó: "Si me voy en diciembre de 2027, me vuelvo contento a mi emprendimiento privado".

Por último, el titular de Diputados admitió diferencias con Caputo, aunque intentó bajarle dramatismo al conflicto. "Siempre se generan roces en política, algunos escalan más, otros menos", expresó.

De todos modos, cuestionó que las disputas internas se hagan públicas: "Cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto. Lo importante es que todos salgamos a jugar para el mismo lado".