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Martes, 19 de mayo de 2026

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Según Milei, la cuenta "Periodista Rufus" es "algo que le plantaron" a Martín Menem

El mandatario se refirió a la interna dentro del Gobierno y desestimó la cuenta que se le adjudicó al jefe de Gabinete, desde la que cuestionó al asesor presidencial Santiago Csputo.

El presidente Javier Milei se refirió a los mensajes emitidos desde la cuenta "@periodistarufus" atribuida al jefe de Gabinete Martín Menem, y que provocó un fuerte cruce en X con el asesor presidencial Santiago Caputo

Se trató de la primera vez que Caputo reaccionó personalmente contra Martín Menem.

En la cuenta mencionada, hubo un tuit que apuntó directamente hacia el asesor presidencial. "Decime que te querés sentir importante cuando estás en caída libre Santiago Caputo. Sos el fracaso más grande que carga el presidente. Te queda poco", resaltó @periodistarufus.

Por su parte, Caputo respondió en su cuenta personal: "Borrar la cuenta confirma que es ustedes".

Milei desestimó la interna y afirmó que "es algo que le plantaron a Martín Menem".

"Eso está prefabricado. Martín Menem lo explicó dentro de Gabinete. Eso está prefabricado para generar un problema", sostuvo el mandatario al streaming Neura.

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