Javier Milei irá al Tedeum del 25 de mayo y en Casa Rosada rezan por que vaya Victoria Villarruel

Mientras se agita la interna en La Libertad Avanza, el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó asistencia al Tedeum del 25 de mayo en la Catedral Metropolitana. Ese lunes caminará con sus ministros desde la Casa Rosada y, luego, volverán para una reunión de Gabinete. "Ojalá que venga", rezan fuentes oficiales en la previa sobre la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Si bien la excompañera de fórmula apuntó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este martes e hizo hincapié en los tiempos de presentación de su declaración jurada; en la Casa Rosada prefieren que los focos se posen sobre su figura y si se saluda o no con el Presidente, más que en los cruces adentro del gobierno y la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta el funcionario respaldado por Milei.

Así lo deslizó en los pasillos de la Sede del Ejecutivo un funcionario al tanto de los preparativos.

Milei y Villarruel en otro Tedeum en la Catedral Metropolitana. Desde el entorno de Villarruel no confirman ni descartan su asistencia a la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires aún. Hay versiones de que la titular del Senado optaría por asistir a una ceremonia religiosa por el aniversario de la Revolución de Mayo en otra locación.

Cerca de la Villarruel saben que a la Casa Rosada, en medio de tantos ruidos, les vendría bien que se lleve la marca. "Imaginamos que sí, pero no tenemos agenda todavía", se limitan a responder.

Antecedente 2025: "Roma no paga traidores"

En el Tedeum de hace un año atrás, cuando Javier Milei ingresó a la Catedral Metropolitana lo esperaban Villarruel y otros para el saludo. El Presidente se lo negó dejando definitivamente atrás los tiempos en los que la Vice formaba parte de la caminata desde la Casa de Gobierno.

Ya para mayo del 2025 en la Casa Rosada no ocultaban que la relación entre Milei y Villarruel estaba "rota".

Milei justificó por qué no la saludó con un posteo que se viralizó rápido en redes sociales: "Roma no paga traidores".

Cómo será el Tedeum del 25 de mayo con Javier Milei

Para el lunes feriado por la mañana se espera en la zona de Plaza de Mayo un importante despliegue de seguridad, vallado y la custodia de los Granaderos a Caballo para Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ministros y otros funcionarios de la primera línea.

Milei caminará desde la explanada de Yrigoyen hacia la Catedral donde el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, presidirá el Tedeum. La expectativa por el discurso del representante de la Iglesia Católica, como cada año, son altas en el Gobierno.

Luego, el Presidente regresará con los ministros para una reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Se espera asistencia perfecta.