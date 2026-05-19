Para el gobierno la interna es "natural" y Manuel Adorni reúne igual a la mesa política

La interna de La Libertad Avanza está que arde, pero los conductores de cada bando volverán a estar cara a cara en la próxima reunión de mesa política citada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni para el próximo martes 26 en la Casa Rosada a fin de delinear "la estrategia de gestión y parlamentaria" para las siguientes semanas.

El llamado se debe a la postura pasiva del presidente de la Nación, Javier Milei, ante las acusaciones cruzadas de deslealtades a su figura que surgen de las tribus. Lejos de intervenir para un lado o para el otro, se muestra despreocupado ante la consulta imperiosa de funcionarios que la miran "de afuera" pero con importante despacho en la Rosada.

"Es una interna natural del poder", les dice Milei y despeja dudas sobre que los enfrentamientos en redes sociales (por ahora) vayan a paralizar la mesa de toma de decisiones de su gobierno. "Que se arreglen", descansa en plenas semanas difíciles por los ruidos de la causa judicial que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

El asesor Santiago Caputo expuso una supuesta cuenta fake de Martín Menem y estalló la interna.

Esta semana no habrá mesa política. Unos días de aire podrían ser útiles después de que el asesor presidencial, "arquitecto del triunfo del 2023" y "hermano de la vida", Santiago Caputo, expusiera una cuenta fake en X que sería del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien dentro de la cadena de mandos libertaria, responde a la orbita de la secretaria General de la Presidencia, "la única que creyó en el triunfo 2025", hermana y "El Jefe", Karina Milei.

La mesa chica no se reúne todas la semanas, por lo que esa agenda se mantendría bajo funcionamiento habitual. Al que ya le tocaría otra cumbre es al Gabinete Nacional, pero tras el ultimátum presidencial sobre Adorni ("Al que no le gusta, se va"), en la Casa Rosada consideran que se necesita bastante más oxígeno para citar a los ministros.

Javier Milei, el gabinete completo y la mesa política en el Congreso Nacional.

El límite trazado por Milei en aquella reunión apuntó a las presiones públicas de la jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, para que Adorni presente la declaración jurada cuanto antes. Es algo que piensan la mayoría de los ministros, pero sólo la senadora con mandato hasta 2031 planteó ante las cámaras de televisión.

Ahí no hubo pasividad, el Jefe de Estado bajó una orden. En Balcarce 50 tienen clarísimo que las filtraciones sobre qué dijo Milei en el último encuentro de Gabinete trascendieron desde la silla que ocupó la exPRO.

Igualmente, "Patricia es así, sabemos que es así, está todo bien", insisten en los pocos pasillos por donde puede caminar la prensa acreditada en la Sede del Poder Ejecutivo Nacional.

Los ministros volverán a verse este 25 de mayo para el Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Milei caminará con todos desde la Casa Rosada, por lo que habrá unos minutos de previa. Hay dudas respecto a si asistirá también la mesa política completa o faltará algún miembro en medio de la interna.

Paquete de proyectos en danza: entusiasmo por etiquetado frontal

Más allá del tensionado panorama político, en la Casa Rosada aseguran que la reunión será para afinar la estrategia de cara a varios proyectos que impulsa el Gobierno para las próximas semanas.

El Ejecutivo Nacional tiene en debate de comisiones la ley Hojarasca; ley de Patentes; el paquete de Propiedad Privada y de Tierras. Pero hay particular entusiasmo por un paquete de 10 leyes que enviará pronto.

El Súper RIGI es del interés del Presidente y del ministro Caputo, pero además Adorni se mueve para avanzar con cambios en la regulación del etiquetado frontal de los paquetes de alimentos, por ejemplo, "un tema bien La Libertad Avanza", se autocelebran en su entorno donde esperan quitar los octógonos que las empresas todavía cuestionan por asegurar que espantan a los clientes.

El paquete incluye, además, una nueva ley de lobby; sobre la ludopatía; una que desregula la creación de sociedades para incluir una nueva forma de Inteligencia Artificial; modificación a la ley de juicios por jurado; reestructuración del CONICET; una nueva ley de medios; otra de desregulación y una nueva ley de competencia.

Además de Karina, Adorni, Santiago Caputo y Martín Menem, de la mesa política participan el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.