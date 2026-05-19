Javier Milei ratificó la continuidad del ajuste monetario y aseguró que se eliminó el 95% del cepo cambiario

El presidente Javier Milei defendió el rumbo de su plan económico ante el sector empresarial y advirtió: "Si no estuviéramos comprando dólares, el tipo de cambio estaría en $1100".

La disertación se llevó a cabo en el MALBA durante un evento enfocado en inserción laboral, visión macro y potencial productivo.

En medio de las tensiones políticas dentro del Gobierno, el mandatario se mostró públicamente junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aprovechó la oportunidad para destacar el triunfo electoral de su espacio en las elecciones de CABA en 2025.

La continuidad del plan macroeconómico

Durante su exposición, el jefe de Estado envió un mensaje claro a los mercados y al sector privado respecto a la dirección de su administración.

El mandatario ratificó la firmeza de las medidas fiscales y monetarias que se vienen implementando desde el Poder Ejecutivo.

Al respecto, el Presidente aseguró: "Tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos de seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación", consolidando de esta manera la hoja de ruta económica de su gestión para los próximos meses.



Rezagos monetarios e impacto en las tasas

Durante su alocución, el mandatario nacional explicó las dificultades técnicas con las que lidia el equipo económico, argumentando que los efectos de las gestiones anteriores aún condicionan el escenario actual.

El presidente detalló que recién a mediados de 2024 lograron frenar la emisión de dinero debido a que todavía quedaban elementos endógenos en funcionamiento dentro del sistema financiero.

En ese sentido, el líder de La Libertad Avanza vinculó de manera directa la continuidad del esquema de restricción de agregados monetarios con la evolución de los rendimientos financieros del mercado local.

Al respecto, el Presidente aseguró: "Pero nuestra convicción es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación. Y eso también es un elemento importante porque eso también impacta sobre la tasa de interés".

La flexibilización del cepo y el valor del dólar

En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado abordó la situación del mercado de cambios y el desarme de las restricciones regulatorias, señalando que la Argentina avanza de manera sostenida hacia un esquema de mayor libertad cambiaria.

Según los datos oficiales presentados por el mandatario, la administración actual ya logró remover prácticamente el 95% de las trabas cambiarias preexistentes.

Para finalizar, justificó el valor actual de las cotizaciones a partir de la intervención oficial en la compra de reservas para el Banco Central.

Al respecto, el mandatario concluyó: "El tipo de cambio, si no estuviéramos comprando 8.500 millones de dólares, que es lo que llevamos comprado de dinero, el tipo de cambio hoy estaría en 1.100", detallando además que el valor de la divisa se encuentra lejos de las bandas y que el excedente de pesos es esterilizado de forma constante para evitar que se traslade a los precios minoristas.