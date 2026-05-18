Los reposteos de Javier Milei en X: "changuitos llenos" y "empieza a revertirse la pérdida de poder adquisitivo"

Suele estar muy activo en redes sociales y este lunes no fue la excepción, el presidente Javier Milei celebró primero en X el "ancla fiscal", destacó su visita a la universidad privada y, luego, reposteó a varios usuarios que elogiaron su modelo económico, de consumo y salarios.

Milei destacó por la mañana el dato revelado por el Ministerio de Economía sobre el superávit fiscal y primario, tras profundizar el ajuste y motosierra con recortes en diferentes áreas del Estado. Republicó a la Oficina de Respuesta Oficial bajo el título: "El ancla fiscal se consolida".

Los posteos de Javier Milei sobre consumo y salarios

El presidente Milei continuó con sus reposteos, aunque ya enfocado en los niveles de consumo y de actualización de los salarios.

Rechazó los índices que revelan una baja del poder de compra al replicar a un usuario que escribió: "Negar que el consumo está al mango a esta altura es de ignorante. Salí a la calle hermano: andá a un supermercado, a un cine, a un shopping... todo explotado, changuitos llenos y lugares reventados de gente. La realidad le ganó al relato hace rato".

El Presidente compartió un mensaje sobre "changuitos llenos", "consumo explotado".

En otra acción similar, se enfocó en el posteo del economista Antonio Aracre, conductor de un programa en la TV Pública: "Empieza a revertirse la pérdida de poder adquisitiva del salario con una variación IGUAL a la inflación en MARZO y 3 pp por encima de la inflación en el interanual", aseguró y el Presidente se hizo eco.

"Por eso ya estamos empezando a ver en abril y mayo aumento de la recaudación, de la actividad y del consumo. En el segundo semestre seremos la envidia del mundo post guerra. Fuente: INDEC", cerró.

Fue luego de que el Indec publicara su Índice de Salarios, donde mostró que los registrados cayeron por séptimo mes consecutivo en marzo y acumulan una baja de 4,67% real.

En términos de poder adquisitivo, el salario de los empleados públicos registrados, en tanto, ganó 1,61% real, aunque en los últimos siete meses acumula un rojo de 4,39%.

Sobre su paso por la universidad privada, en otro orden, reposteó elogios como los de un usuario que escribió: "¡LA MILEIMANIA ES REAL! El presidente de derecha y rockstar de Argentina, Javier Milei, acaba de ser ABANICADO por estudiantes extasiados que lo vitorean como a un héroe".