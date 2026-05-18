"Periodistas de mier...": Javier Milei defendió a José Luis Espert y lanzó duras críticas a la prensa

El presidente Javier Milei realizó una férrea defensa pública del economista y diputado nacional José Luis Espert a través de sus redes sociales.

El pronunciamiento del mandatario se produjo tras conocerse que el empresario Federico Machado -quien facilitó aeronaves para la campaña presidencial del legislador en 2019- alcanzó un acuerdo con la fiscalía federal de Texas, Estados Unidos, donde aceptó declararse culpable de lavado de activos y fraude electrónico a cambio de que se retiraran las acusaciones por narcotráfico en su contra.

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A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME.



Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin... — Javier Milei (@JMilei) May 17, 2026

Cuestionamientos a las acusaciones y la prensa

El jefe de Estado utilizó su cuenta en la red social X para denunciar que el diputado fue víctima de una campaña de desprestigio basada en los vínculos contractuales con el empresario investigado.

"A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME. Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo", manifestó el Presidente en el inicio de su descargo.

Con respecto a la resolución judicial en territorio norteamericano, Javier Milei argumentó que el giro en la causa ratifica la falta de sustento de las denuncias que ligaban al economista con actividades ilícitas: "Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert".

Exigencia de disculpas públicas

En otro tramo de su publicación, el mandatario apuntó de forma directa contra los dirigentes políticos de la oposición y los trabajadores de los medios de comunicación que replicaron el caso durante los últimos años, cuestionando los motivos detrás de los señalamientos contra el legislador a sus 58 años de edad.

"Hicieron MIERDA a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba MÁS DE 20 AÑOS defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina. ¿Y todo por qué? Por MISERABLES. Por operadores. Por basura política y mediática que vive de destruir gente honesta", enfatizó el jefe de Estado, quien concluyó exigiendo retractaciones que consideró improbables: "Muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir DISCULPAS PÚBLICAS. Pero todos sabemos que NO LO VAN A HACER, porque viven de operar, mentir, difamar y ensuciar".