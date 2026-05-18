Milei dio una clase en una universidad privada en medio de la tensión interna y la causa contra Adorni

El presidente Javier Milei retomó la agenda pública este lunes con una clase en la Universidad de San Andrés (UdeSA), ubicada en Victoria, Tigre. El encuentro fue organizado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, titular de la cátedra de macroeconomía avanzada correspondiente a la maestría en economía de esa casa de estudios. También estuvo presente el rector de la universidad, Lucas Grosman.

El evento no fue abierto a la prensa. La Casa Rosada difundió un breve comunicado oficial acompañado de fotos del mandatario con alumnos. Fue la primera actividad semanal de Milei tras un fin de semana en el que volvió a insultar públicamente a periodistas para defender al exdiputado José Luis Espert, quien debió abandonar la contienda electoral de 2025 por sus presuntos vínculos con un empresario narco.

La interna que el Presidente evita resolver

La aparición de Milei se produjo en un contexto de tensión creciente dentro del Gobierno. El asesor presidencial Santiago Caputo acusó durante el fin de semana al entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de administrar una cuenta anónima en X desde la que se lanzaron críticas contra el propio Milei y varios integrantes del gabinete. La disputa, antes circunscripta al ámbito privado, estalló en las redes y generó inquietud en las filas libertarias.

A eso se suma la causa judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, que mantiene al oficialismo bajo presión y con pedidos internos para que el Presidente intervenga y ordene el frente doméstico.

Qué sigue en la agenda

Milei se mantiene, al menos en sus apariciones públicas, al margen del conflicto entre sus aliados. El martes a las 11:30 tiene previsto participar de una disertación sobre inserción laboral y macroeconomía argentina organizada por la Bolsa de Valores, que se celebrará en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).