Milei busca renovar la confianza en el modelo: mantiene a Adorni, pero hace foco en las expectativas

En medio del alivio que recorrió la Quinta de Olivos y la Casa Rosada por la baja de la inflación en abril según el Indec, una fuente de La Libertad Avanza dejó entrever una preocupación clave para el gobierno de Javier Milei: la expectativa económica. "Es lo único que importa", soltó con seguridad, tras haberlo escuchado de voces con mayor rango en reuniones a puertas cerradas.

Milei está enfocado en recuperar la confianza en el modelo económico y apuesta a que el costo que paga por sostener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y evalúa un inminente llamado a indagatoria, sea marginal aunque las encuestas ya marquen un declive difícil de revertir.

Si bien la estabilidad política suele ir atada a la económica, el ministro Luis Caputo se encargó a su vuelta de Estados Unidos de rechazar que los escándalos que rodean a Adorni repelan inversores: "Uno se rió", contó.

Así, el Gobierno pasó la semana de la masiva marcha federal universitaria en tensa calma: sin novedades rimbombantes sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete, como el episodio de la cascada que se viralizó en minutos, con la primera baja de la inflación en 10 meses; la baja del riesgo país; con la inversión de 25 mil millones de dólares que anunció YPF en Vaca Muerta a través del RIGI, un régimen beneficioso que atrae a grandes petroleras de todo el mundo.

Utilidades violetas

El proyecto LLL Oil promete ser clave para el desarrollo de Vaca Muerta, con proyección a generar más de 100.000 millones de dólares en exportaciones, según estiman en la petrolera con mayoría de acciones estatales desde 2012, cuando se aprobó la expropiación bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

A su vez, el mega negocio energético contará durante su vida útil con garantía de giro, ya que el RIGI aprobado en la gestión Milei asegura a los participantes el acceso sin restricciones al mercado de cambio local para enviar dividendos, utilidades e intereses a casas matrices en el exterior.

El gobierno se prepara para más anuncios similares en minería y otros rubros, en tanto, el ministro Caputo recibirá la semana próxima a inversores locales de la Unión Industrial Argentina (UIA). En este sector no abundan las risas y le pedirán un RIGI adaptado a la actividad fabril, que en abril marcó una caída interanual de casi 9 puntos según el EMAE del Indec.

Milei ya les marcó la cancha a los empresarios que cuestionan su política de apertura comercial. Habló de "eficiencia económica", "transición" y "reasignación de recursos", y les recordó que "ya saben que si no se adaptan, quiebran". "Si no tenemos los cojones para enfrentar el cambio, nos vamos a convertir en la mierda a la que nos llevaba el kirchnerismo", remató en la Expo EFI dos semanas atrás.

No habrá cambios en el modelo bajo revisión del FMI y Milei ya no sabe cómo dejarlo más claro que eso. La misma contundencia usó con Adorni y dijo ante las cámaras de televisión lo que repitió luego a puertas cerradas ante ministros disconformes por el impacto negativo doble en las encuestas y en las expectativas: "Al que no le gusta, se va".

La reunión del Gabinete, en medio de días turbulentos con la Marcha Universitaria y el caso Adorni.

Atento al norte

La pericia de la Casa Blanca para evaluar el deterioro de la imagen de Milei es más difícil de cuestionar. Al parecer el ruido político violeta llegó a algunos de esos escritorios que siguen con lupa el "cambio" en la Argentina. Así, el asesor presidencial, Santiago Caputo, viajó esta semana a Washington invitado por figuras de la primera plana del gobierno republicano, a cargo de Donald Trump.

Tras unos días de contactos del colaborador de máxima confianza de Milei en la capital estadounidense con los aportantes del aval a la estabilidad cambiaria del modelo libertario, es decir, con los que guardan la llave que garantiza, si es su voluntad, que aparezcan los dólares para sostener el precio local de la divisa -tal cual ocurrió en la previa de las elecciones de medio término con el swap aprobado por Scott Bessent-; el Presidente se reunió con Adorni por dos horas en la Quinta de Olivos.

El jefe de Gabinete tenía intención a lo largo de la semana de volver a dar una conferencia de prensa en Casa Rosada, o al menos así lo dejaron trascender desde su entorno: "Puede ser, está en análisis". Pero cuando llegó el momento, Adorni estaba en la quinta presidencial para charlar con su férreo defensor. Un poco antes de que concluyera ese encuentro, se sumó el canciller Pablo Quirno. Uno de los que suena para reemplazarlo en caso de que al trumpismo no le convenza eso de "al que no le gusta, se va".

Milei necesita recuperar la confianza de la gente en la expectativa de que el ajuste será para mejor y de que, como sugirió Toto Caputo, "vienen los mejores 18 meses". Pero más necesita la confianza de Trump, que acaba de retornar a Occidente de su visita a Xi Jinping en China. Ese respaldo, lejos de ser marginal para las chances de Milei en 2027, es más bien crucial. Santiago Caputo informará en detalle al Jefe de Estado lo que le transmitieron en persona en Washington. El viaje ratifica al asesor en un rol central para el futuro de La Libertad Avanza y de sus socios estratégicos locales.

El PRO se mueve todavía como aliado en el Congreso donde el próximo miércoles habrá otra batalla en torno a Adorni. Se aceptó el pedido de sesión especial, esta vez con la firma de Unión por la Patria, para tratar la interpelación al Jefe de Gabinete. El objetivo final de una parte de la oposición es alcanzar los votos para aplicar luego una moción de censura y obligarlo a renunciar. En el peronismo no están tan convencidos de que deba ser la oposición la que lo eche y preferirían que Milei tenga que sacrificar a su amigo y funcionario, al que considera una "persona de bien y honesta".

El partido amarillo no aportará votos para el quorum ni para la cruzada opositora. Si bien no comparte la permanencia de Adorni, se abraza a la versión oficial de dejar actuar a la Justicia y esperar la presentación de la declaración jurada. El expresidente Mauricio Macri, fundador del PRO, decidió por ahora no tomar decisiones. Primero hubo un fuerte comunicado con críticas al gobierno en el que apuntó al ajuste y "al argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera".

Pese a la expectativa de la militancia, Macri evitó adelantar si jugará o no en 2027. Por su parte, la cúpula libertaria que viene de fingir demencia con el desmarque de la senadora Patricia Bullrich, entra en días trascendentales de cara al Mundial, cuando esperan que el foco se corra de la Casa Rosada y permita reordenar la gestión, con varios proyectos pendientes en el Congreso y con la profundización del ajuste en marcha.

Milei defendió al diputado del Cyber Tesla

El Presidente defendió al diputado libertario Manuel Quintar, que esta semana llegó al Congreso con un auto eléctrico Cyber Tesla sin patente valuado en 250.000 dólares.

En su cuenta en la red X, se enojó con el periodista Franco Mercuriali, que había criticado la ostentosidad del legislador: "Deja en evidencia la envidia que le causa que una persona se pueda comprar un bien de lujo, poniéndolo en la posición de un delincuente cuando la persona lo pagó con el dinero que ganó honestamente". Y cerró el tuit con su ya habitual sigla NOLSALP (No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas).