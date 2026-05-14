Polémica en el Congreso: ¿Quién es y cuánto cobra el diputado de LLA que cayó con una camioneta Tesla de 200.000 dólares?

El diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza (LLA) Manuel Quintar ganó fama pública al viralizarse en redes sociales que estacionó en la cochera del Congreso de la Nación en una camioneta eléctrica de súper lujo, una Tesla Cybertruck, cuyo valor estimado ronda los 200.000 dólares.

Un video al respecto fue difundido por la periodista acreditada en el Parlamento, Déborah De Urieta.

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Por su parte, a contrapelo del discurso de austeridad del que hace gala el Gobierno de Javier Milei, Quintar hizo ostentación de su adquisición desde su cuenta en X.

"A mi nombre, con la mía... Pronto toda la ‘info' de los ‘radikukas' con la nuestra", escribió Quintar en un posteo acompañado por una foto en la que se lo ve junto a la pick-up.

El perfil del legislador y cuánto cobra

El legislador, quien se presenta en redes sociales como abogado y deportista, asumió su banca en diciembre de 2023, luego del triunfo de Milei en las elecciones presidenciales.

Antes de su desembarco en el Congreso, Quintar ya era una figura conocida en el ámbito jurídico y empresarial de San Salvador de Jujuy.

Como titular de una clínica privada y especialista en derecho administrativo, su perfil técnico le permitió transitar con fluidez la transición hacia el Poder Legislativo.

Es propietario del 33% de la prepaga médica Servicios Sociales de Salud SRL.

En la Cámara de Diputados, integrando comisiones estratégicas como la de Asuntos Constitucionales, Justicia y Legislación General, defendió con vehemencia el paquete de reformas impulsado por el Poder Ejecutivo, incluyendo la Ley Bases y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la desregulación económica.

A los ingresos por su actividad privada, se les suman los que cobra por su trabajo en el Congreso. Según el sitio web oficial de la Cámara baja, un diputado nacional percibe un neto de $4.572.596,99, a valores de diciembre de 2025.