Un diputado libertario fue al Congreso con su camioneta de 200.000 dólares y presumió: "Con la mía, lloren"

En tiempos donde la crisis económica sacude a gran parte del territorio nacional, una nueva polémica fue instalada por un diputado de La Libertad Avanza (LLA), quien se presentó en el estacionamiento del Anexo de la Cámara de Diputados con su vehículo personal, una Tesla Cybertruck de 200.000 dólares, y dejó una llamativa frase: "Con la mía, lloren".

El protagonista de esta situación es el diputado nacional Manuel Quintar, representante oficialista por Jujuy, quien llegó a bordo de su vehículo particular, en tanto, la presencia del mismo fue registrada y difundida a través de un video por la periodista acreditada en el Congreso, Déborah de Urieta.

En las imágenes se observa la imponente camioneta eléctrica de diseño futurista estacionada en las cocheras oficiales del Palacio Legislativo, un contraste absoluto con el resto de los vehículos del lugar.

Como era de esperar, la grabación se volvió tendencia, generando una ola de repercusiones y convirtiendo al legislador oficialista en el blanco de diversas críticas por la ostentación del vehículo en un contexto de fuerte ajuste económico.

Polémica frase de Manuel Quintar





Lejos del perfil de austeridad que quiere pregonar el líder de LLA, el presidente Javier Milei; el legislador lo reconoció con una publicación en redes sociales. "A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra", escribió junto a una foto del vehículo.

El posteo del diputado Manuel Quintar (X).

¿Cuánto cuesta un Tesla Cybertruck ?





La Tesla Cybertruck es uno de los vehículos más exclusivos y costosos del mercado automotriz actual, está fabricada en acero inoxidable y con vidrios blindados, su valor varía según la versión, entre 80 y 100 mil dólares en Estados Unidos, valor al que hay que sumarle costos para traerlo a la Argentina.

Versión base: Comienza en los 80.000 dólares en los Estados Unidos.

Versión "Cyberbeast": Puede alcanzar los 100.000 dólares.

Sin embargo, debido a que el vehículo no se comercializa de forma oficial en Argentina, los costos de importación, fletes y aranceles aduaneros pueden duplicar o incluso triplicar su precio final para ser ingresada legalmente al país, convirtiéndola en una pieza de lujo extremo.