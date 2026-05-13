Denuncian al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito

Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni y diputado bonaerense de La Libertad Avanza, fue denunciado penalmente por presunto enriquecimiento ilícito y el vaciamiento del IAF, el Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares que estuvo bajo su conducción. La presentación fue impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano y recayó en el Juzgado Federal del juez Sebastián Casanello, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuan.

El patrimonio que creció 100 millones en un año

Según su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, el patrimonio de Francisco Adorni pasó de aproximadamente 40 millones de pesos a más de 80 millones en poco más de un año. Pero el número real es mayor: en ese mismo período canceló un crédito hipotecario con el Banco Provincia por cerca de 60 millones de pesos. Sumados, los movimientos representan un crecimiento patrimonial efectivo de 100 millones de pesos en un plazo muy breve.

Entre los bienes incorporados figura el 50% de una Jeep Renegade modelo 2020, valuada en aproximadamente 8 millones de pesos.

Francisco y Manuel Adorni.

Francisco "Pancho" Adorni es diputado bonaerense por La Libertad Avanza y referente del partido en La Plata. Antes de ocupar cargos en el área de Defensa, trabajaba en un bazar del barrio porteño de Once. Su ascenso fue acelerado: pasó a conducir el IAF, organismo que administra los retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas.

Había sonado con fuerza como posible candidato a intendente de La Plata, pero ese escenario se habría desactivado a raíz del escándalo que rodea a toda la familia.

El caso Manuel Adorni, de fondo

La causa que involucra a Francisco se abre en paralelo a la investigación que ya pesa sobre su hermano Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete. Esa pesquisa, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, apunta a refacciones por 245.000 dólares en efectivo realizadas en una propiedad del country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz), operaciones inmobiliarias, herencias no declaradas en tiempo y forma, y préstamos privados en dólares que incluyen fondos de jubiladas y efectivos policiales.

El círculo familiar quedó expuesto además por declaraciones del dueño de una propiedad alquilada por Francisco Adorni en el mismo country, donde se habrían registrado operaciones en efectivo y en dólares. Desde la oposición, el caso se viralizó bajo la frase "genios del cash"; desde el oficialismo, los movimientos se defienden como herencias y créditos formales.