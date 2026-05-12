Se reunió la mesa política de Javier Milei con una ausencia y la marcha universitaria de fondo

Entre bombos y cánticos que llegan desde la multitud que reclama en la cuarta marcha federal a la Plaza de Mayo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, se reunió la mesa política de Javier Milei por poco más de dos horas en una Casa Rosada completamente vallada y rodeada de efectivos.

Hubo una ausencia con aviso, según confirmaron a cronica.com.ar fuentes oficiales, la del asesor presidencial, Santiago Caputo. En esta ocasión no se difundió foto selfie grupal.

La respuesta del gobierno de La Libertad Avanza al reclamo de la comunidad educativa que rodeó esta tarde-noche la Sede del Poder Ejecutivo Nacional con movilizaciones masivas en todo el país es un rotundo "NO".

Marcha federal universitaria cerca de la Casa Rosada.

Desde diversos comunicados, el gobierno nacional y el partido violeta a cargo de "El Jefe", Karina Milei, difundió la postura que ya anticipó en conferencia de prensa el jefe de Gabinete Manuel Adorni la semana pasada, de "compromiso con el equilibrio fiscal" y de considerar la marcha un movimiento opositor.

"Tiene claros fines políticos, no nos preocupa", aseguró una importante fuente de la Rosada en la previa a este medio.

Se reencontró la mesa política sin Santiago Caputo

La mesa política de Milei fue convocada para este martes a las 16 por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en coincidencia con el acto central del reclamo universitario. La reunión duró hasta las 18.15.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, se ausentó "con aviso por temas de agenda", informaron fuentes oficiales a este medio.

En otro plano de la interna libertaria, fue el reencuentro con la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, luego del acto de insubordinación al pedir en público que Adorni apure la presentación de la declaración jurada.

En el gobierno dicen que con "Patricia está todo bien".

"Al que no le gusta, se va", dijo el Presidente pocos minutos después en otro canal, condición que habría repetido el último viernes en un tensa reunión de gabinete.

"Con Pato sigue todo bien", insistieron esta tarde del karinismo, desde donde se ocuparon de aclarar que la exPRO se retiró de la reunión de mesa política "unos minutos antes porque tenía otra reunión en el Senado". El gobierno busca desescalar la interna por la situación de Adorni y no quiere dar lugar a mínimas especulaciones.

Reencuentro de la mesa política en la Casa Rosada.

Según pudo confirmar este medio participaron también de la cita en el Salón de Escudos de la Rosada, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los ministros de Economía, Luis Caputo; y del Interior, Diego Santilli; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule' Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Con foco en la reforma electoral y en el impulso a la eliminación de las PASO para el 2027, se repasó agenda parlamentaria en Diputados y Senadores. Y, según marcaron desde el entorno de Adorni, el jefe de Gabinete expuso sobre el listado de leyes a mandar al Congreso en los próximos días.

Un paquete de 10 adicionales, con prioridad en el "Super RIGI" que anunció el ministro Caputo para minería, hidrocarburos, agro y otros.

Por lo pronto, esta semana en la Cámara de Diputados se intensificarán los esfuerzos del oficialismo por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la Ley Hojarasca y la reducción de subsidios energéticos por zonas frías.