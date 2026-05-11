La mesa política se reúne a las 16 en la Casa Rosada, en paralelo con el acto central de la marcha federal universitaria

Adentro de la Casa Rosada, en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunirá este martes 12 a las 16 la mesa política del gobierno de Javier Milei. Afuera, pasando la línea de vallado que se colocará de cara a Plaza de Mayo, coincidirá cerca de las 17 el acto central y de cierre de la cuarta marcha federal universitaria.

La primera plana de La Libertad Avanza tiene estas cumbres cada tanto y semanalmente cuando se ocupan de la estrategia parlamentaria, por ejemplo para sostener el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, la cual además de mejorar fondos operativos, actualiza a ritmo de la inflación los salarios de docentes y no docentes.

El gobierno viene de compensar el alza de precios a los sueldos de los ministros y secretarios, pero mantiene firme la postura de ajuste y motosierra para la educación pública y no aplica la Ley aprobada por el Congreso. Así lo ratificó Adorni en la conferencia de prensa de viernes, cuando la prensa acreditada le preguntó por presuntos sobresueldos.

Las reuniones de mesa política se realizan en el despacho de Manuel Adorni.

Dijo que el Poder Ejecutivo Nacional acata la decisión de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que concedió que continúe suspendida la medida cautelar sobre la Ley de Financiamiento hasta tanto se expida la Corte Suprema y aseguró que "el Gobierno tiene el compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal".

Fuentes de su entorno ampliaron la mirada sobre la marcha de este martes en diálogo con cronica.com.ar al confirmar la mesa política para la misma hora en que la Plaza de Mayo probablemente esté repleta por el reclamo masivo: "No nos preocupa nada, es una marcha con claros fines políticos".

Quienes participan de la mesa política este martes 12

Afuera se espera a todos los escalones de la comunidad educativa pública. Confirmaron también participación desde muchas instituciones privadas. La CGT, la CTA, agrupaciones sociales, políticas, darán el presente. Será multitudinaria y los organizadores calculan que habrá un fuerte respaldo de la sociedad desorganizada, de a pie.

Adentro de la Casa Rosada tendrá lugar el cónclave libertario que encabeza la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Será el reencuentro cara a cara después de la explosiva reunión de gabinete del último viernes, en plena interna por los escándalos que rodean a Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Karina y Adorni, se reunirán con el asesor presidencial, Santiago Caputo, la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los ministros de Economía, Luis Caputo; y del Interior, Diego Santilli; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule' Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Bullrich considera que ya dejó clara su posición respecto a la decisión que tomó el Presidente con Adorni. En los próximos días se sabrá si la conducción política que ejerce en gran parte Karina Milei toma medidas frente a un claro acto de insubordinación.

"Todo bien con Patricia", insisten cerca de Adorni en un claro intento de no profundizar la interna en llamas.

Mesa política de Javier Milei y estrategia parlamentaria

Mientras escuchen este martes los cánticos de la cuarta marcha federal universitaria cuando llegue a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, los alfiles del Presidente se ocuparán de definir los próximos pasos que darán con la reforma electoral de cara al 2027 y otros proyectos.

La cuarta marcha federal universitaria tendrá su acto central a las 17 frente a la Casa Rosada.

Como si fuera poca tensión, la mesa política buscará unificar criterios ya que, según trascendió, Bullrich le comunicó parte de la bancada que conduce en el Senado que tenía intención de partir el proyecto enviado por el Ejecutivo y tratar Ficha Limpia por separado. La Casa Rosada rechaza esa posibilidad.

Esta semana en la Cámara de Diputados se intensificarán los esfuerzos del oficialismo por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la Ley Hojarasca y la reducción de subsidios energéticos por zonas frías.