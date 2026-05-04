Por un aumento acumulado del 123%, más de 1000 funcionarios del gobierno cobrarán sueldos de hasta $8 millones en junio

Más de 1.000 funcionarios del gobierno de Javier Milei pasarán a cobrar sueldos de hasta $8.019.838 brutos, acumulando un aumento del 123,8% en apenas cinco meses. Esto se deben al descongelamiento de salarios.

La suba beneficiará a ministros, secretarios, subsecretarios y otras autoridades de la administración de La Libertad Avanza.

Poco después del triunfo en las elecciones legislativas de octubre, Milei había autorizado a descongelar los sueldos de las autoridades, que no habían recibido mejoras en casi dos años. El Presidente dispuso en aquel momento aplicar las subas recibidas por los empleados públicos del 73% en 2024 y del 25% hasta julio de 2025, y replicar en forma acumulativa sus paritarias en los últimos meses.

El sueldo de Javier Milei se mantendrá en $4.066.018.

La excepción fueron el propio Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyos sueldos brutos se mantienen en $ 4.066.018 millones y $ 3.764.821 millones.

Los ministros percibían un ingreso bruto de $ 3.584.006 en diciembre y a fines de ese mes pasaron a ganar $ 7.271.159 (98,9% por 2024 y 2025 más 2% en diciembre de ese año), $ 7.452.938 en enero (2,5%), $ 7.616.903 en febrero (2,2%), $ 7.769.241 en marzo (2,0%), $ 7.901.318 en abril (1,7%) y $ 8.019.338 en mayo (1,5%), que se les acreditarán en los primeros días de junio, según datos publicados por el diario Clarín.

Los mismos importes alcanzarían a los secretarios con rangos ministeriales. En la nómina oficial, aparecen Karina Milei; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Ezequiel Auguadra; y el secretario de Cultura, Javier Cifelli. Lo mismo el Procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio; y el titular de ARCA, Andrés Vázquez.