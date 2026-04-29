El Gobierno presentó en el Senado el proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental: los principales cambios

El Gobierno Nacional ingresó al Senado un proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental N° 26.657, que será debatido en las comisiones de Salud y de Legislación General. En una primera jornada informativa, la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, expuso los ejes centrales de la iniciativa y defendió la necesidad de reformar una norma que, según el propio Ejecutivo, "no funciona adecuadamente".

González explicó que el proyecto tomó forma tras consultas con pacientes, familias, organizaciones civiles, profesionales y referentes de las 24 jurisdicciones. El diagnóstico oficial es que varios artículos de la ley vigente se convirtieron en obstáculos para que los pacientes reciban tratamiento oportuno, y que su implementación es despareja según el territorio.

Internación involuntaria: del "riesgo inminente" al criterio situacional

Uno de los cambios más significativos apunta a los criterios de internación involuntaria. La propuesta reemplaza el concepto de "riesgo cierto e inminente" -el umbral que hoy exige la ley para habilitar una internación contra la voluntad del paciente- por un criterio situacional que permita considerar los antecedentes clínicos y la evolución previsible del cuadro.

"Tenemos que buscar los antecedentes y no basarnos en la foto del momento", sostuvo González, al argumentar que el criterio actual impide intervenciones preventivas en casos donde el deterioro es progresivo pero no genera una crisis visible en el momento de la evaluación.

El rol del psiquiatra y qué pasa en las urgencias

Otro eje del proyecto es el rol del médico psiquiatra dentro del equipo interdisciplinario a la hora de determinar internaciones involuntarias. La reforma busca garantizar que las evaluaciones clínicas sean exhaustivas y estén correctamente fundamentadas.

Para los casos de urgencia en los que no haya un psiquiatra disponible, la normativa establece que la intervención podrá ser ordenada por un médico clínico, pero deberá ser revalidada en un plazo de 24 horas por un equipo interdisciplinario.

"Trastorno" en lugar de "padecimiento": un cambio de términos con implicancias clínicas

El proyecto también propone reemplazar el término "padecimiento mental" por el de "trastorno mental". Desde el Ministerio aclararon que el objetivo no es patologizar sino precisar las características diagnósticas para evitar errores en la práctica clínica. Para las problemáticas que no alteran el bienestar del paciente, la norma adoptaría el término "afecciones".

Además, la iniciativa incorpora la obligación de que un equipo interdisciplinario evalúe a los pacientes internados de forma voluntaria antes de darles el alta, establece una responsabilidad legal sobre los familiares para hacerse cargo de los pacientes externados e introduce un control judicial de seis meses posterior al alta para mejorar la adherencia al tratamiento.

Una red de instituciones reorganizada

Por último, el Gobierno propone ampliar y reorganizar la red de instituciones de salud mental. El esquema plantea que los hospitales generales absorban los casos leves, reservando las instituciones especializadas para los cuadros más graves. El argumento oficial es que eso permitiría asignar recursos específicos a quienes más los necesitan y descomprimir el sistema especializado.