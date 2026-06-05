El Gobierno implementó un nuevo sistema digital para retirar medicamentos en las farmacias: cómo funcionará

El Gobierno oficializó este viernes una nueva medida que obligará a todas las farmacias del país a incorporar sistemas digitales para la validación y registro de la entrega de medicamentos ambulatorios.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 638/2026, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de una estrategia para modernizar los procesos sanitarios y fortalecer los mecanismos de control.

En el texto oficial, se destaca que la normativa dispone que las farmacias deberán abandonar progresivamente los soportes físicos y utilizar plataformas digitales que permitan registrar cada acto de dispensa de medicamentos.

Según explicó la cartera sanitaria, el objetivo es mejorar la trazabilidad de las entregas, facilitar futuras auditorías y optimizar los procesos de fiscalización en todo el sistema de salud.

Entre las principales novedades, el Ministerio de Salud aprobó la utilización del token digital y otros mecanismos equivalentes como herramientas válidas para identificar a los pacientes al momento de retirar medicamentos. Estos sistemas deberán contar con procedimientos de autenticación y registro que garanticen la seguridad de la información y la correcta identificación de los usuarios.

La resolución también contempla situaciones en las que un tercero retire medicamentos en nombre del paciente. En esos casos, será necesario contar con una autorización o credencial digital emitida por el titular de la receta. Además, las farmacias deberán registrar el documento de identidad de la persona que efectúe el retiro, ya sea el propio paciente o un representante autorizado.

En tanto, la medida establece que los establecimientos deberán conservar los datos de facturación asociados a cada operación como respaldo secundario. Estos registros podrán ser requeridos por las autoridades sanitarias en casos de auditorías, reclamos o investigaciones vinculadas con la dispensa de medicamentos.

Desde el Ministerio señalaron que la diversidad de sistemas utilizados actualmente por las farmacias dificulta la interoperabilidad sanitaria y el intercambio de información entre distintos actores del sistema. Por ese motivo, la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud será la encargada de definir los lineamientos técnicos que deberán cumplir las plataformas digitales.

Por último, la implementación del nuevo esquema será obligatoria para todos los organismos y entidades bajo la órbita o fiscalización del Ministerio de Salud. Aunque la medida entra en vigencia de manera inmediata, las farmacias contarán con un plazo máximo de 180 días corridos para completar las adecuaciones técnicas y operativas necesarias.