Caso Agostina: quién es el segundo detenido y cuál es el vínculo tenía con Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo este jueves con la detención de Osvaldo Fassetta, un hombre de 47 años acusado de encubrimiento agravado.

La medida fue dispuesta por la Justicia de Córdoba luego de una serie de avances en la causa que busca esclarecer las circunstancias que rodearon el asesinato de la adolescente de 14 años.

Fassetta era amigo de Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado por el femicidio. Además, residía temporalmente en una de las propiedades vinculadas al imputado, ubicada en barrio Cofico, un inmueble que se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación judicial.

Según indicaron fuentes del caso, el detenido trabajaba desde hacía más de 16 años en el rubro de la construcción y mantenía una activa presencia en redes sociales, donde compartía imágenes junto a familiares y amigos. También era un reconocido simpatizante de Instituto y, de acuerdo con su defensa, fue a través del ambiente futbolístico amateur que conoció a Barrelier hace aproximadamente diez meses.

Con el paso del tiempo, Fassetta también entabló relación con Agostina Vega y con su madre, Melisa Heredia. En esa línea, su abogado, Eduardo Javier Medina Allende, explicó que ambos fueron presentados por Barrelier durante encuentros deportivos que compartían habitualmente los fines de semana.

En los días posteriores a la desaparición de la adolescente, Fassetta brindó entrevistas televisivas en las que aseguró haber colaborado con la búsqueda de la menor y sostuvo que no se encontraba en la vivienda cuando ocurrieron los hechos.

No obstante, la fiscalía considera que existen elementos que permiten sospechar que pudo haber participado en maniobras destinadas a ocultar información relevante para la causa. Ante esto, ordenó su detención e imputación por encubrimiento agravado, una figura penal que podría complicar su situación procesal.

Por último, se espera que Fassetta sea indagado en las próximas horas para determinar cuál fue su grado de participación en los hechos y si tuvo algún rol en las acciones posteriores al crimen.