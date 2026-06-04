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Jueves, 4 de junio de 2026

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JUSTICIA

Inminentes nuevas detenciones por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba

Los investigadores judiciales centran la búsqueda en el círculo íntimo del único imputado por presunta colaboración en el encubrimiento del crimen.

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La causa por el femicidio de Agostina Vega sumará novedades de magnitudes procesales en el corto plazo. 

Fuentes judiciales ligadas a la investigación confirmaron que se prevén nuevas detenciones en las próximas horas, orientadas a desarticular la red de personas que habrían prestado colaboración para ocultar el asesinato de la adolescente de 14 años en Córdoba.

La pista del encubrimiento y la colaboración

El foco de la fiscalía se corrió de manera temporal de la autoría material para concentrarse en las maniobras posteriores al asesinato.

Los encargados de recopilar los elementos de prueba analizan de forma minuciosa los movimientos registrados en las jornadas posteriores a la desaparición de la menor para identificar a los cómplices.


"Creen que hay personas que han colaborado con Barrelier después de lo que fue el femicidio de Agostina, en lo que es el encubrimiento", detallaron desde el entorno de la pesquisa.

El círculo íntimo del sospechoso bajo la lupa

Las medidas operativas ordenadas por las autoridades apuntan de forma directa hacia el perímetro geográfico y social donde se movía el principal imputado, Claudio Barrelier. Los peritajes telefónicos y los testimonios vecinales resultaron determinantes para establecer la lista de sospechosos.

"Me dicen 'atento al entorno de Barrelier', atento a las personas que lo rodeaban, atento a quienes visitaban esa casa, atento a quienes vivían en esa casa", precisó la fuente consultada sobre el rumbo de los próximos procedimientos.

De este modo, las fuerzas de seguridad en Córdoba se encuentran en estado de alerta ante la inminencia de los nuevos arrestos. 

Según confiaron los encargados del caso, "podríamos estar hablando en las próximas horas de una inminente detención o de inminentes detenciones, esto me lo deslizaron recién desde la investigación".

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