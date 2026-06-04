"Mi clienta fue engañada por Barrelier", señaló la abogada de la primera víctima

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un testimonio clave tras las declaraciones de la abogada de la primera víctima de Claudio Barrelier.

La letrada reveló cómo operaba el acusado, señalando que su defendida logró sobrevivir a un ataque similar en 2019 tras ser engañada bajo una falsa promesa laboral.

El modus operandi del acusado

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la querella, el imputado utilizaba perfiles falsos y ofertas de empleo para atraer a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La abogada detalló que el agresor planificaba los encuentros de manera minuciosa para asegurar el aislamiento de las víctimas.



"Mi clienta fue engañada por Barrelier con una propuesta de trabajo que nunca existió", afirmó la profesional ante los medios de comunicación.

Nexo entre las causas judiciales

Los investigadores analizan las similitudes entre el expediente actual y la denuncia radicada en Córdoba hace siete años. El patrón de conducta identificado por la defensa de la sobreviviente coincide con los primeros peritajes realizados en el marco del crimen de la adolescente de 14 años.

La fiscalía evalúa incorporar formalmente estos antecedentes para agravar la situación procesal del único detenido.