Caso Agostina: el abogado del nuevo detenido expresó que "el fiscal dice tener comunicaciones entre mi cliente y la mamá de la nena"

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo procesal este jueves en Córdoba.

El sospechoso apodado por la prensa como el "encapuchado" fue trasladado a la Jefatura de Policía tras determinarse su imputación en la causa que mantiene como principal acusado a Claudio Barrelier.

Imputación y traslado del sospechoso

El procedimiento se concretó luego de que las autoridades judiciales ordenaran el arresto del hombre, identificado como uno de los "inquilinos" que residían en la propiedad de la calle Juan del Campillo al 800.

El sujeto quedó imputado formalmente bajo el cargo de encubrimiento agravado, bajo la sospecha de haber brindado asistencia para ocultar el crimen de la menor de 14 años.

Los detalles del vínculo con Barrelier

Tras confirmarse la medida de traslado, la defensa técnica del nuevo implicado se pronunció sobre el tipo de relación que mantenía con el presunto femicida.

Según el letrado, el contacto entre ambos no era de larga data, intentando desmarcar a su defendido de una complicidad estructural previa.



"La relación entre su cliente y Barrelier se inició hace diez meses", afirmó el abogado del detenido ante la prensa.

Secreto de sumario y medidas de la fiscalía

La causa continúa bajo estrictas medidas de reserva dispuestas por la fiscalía de Córdoba para preservar los elementos probatorios que se siguen recolectando en la vivienda de barrio Cofico. En este marco, la abogada de la familia de la víctima, Fernanda Analiz, prefirió mantener la cautela respecto de los últimos movimientos del expediente.