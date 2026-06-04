Caso Agostina: Barrelier habría declarado "intente salvarle la vida"

La investigación por el femicidio de Agostina, que ya transita su decimotercer día, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas tras una supuesta declaración del principal imputado y un confuso procedimiento policial.



"Me hicieron una cama": habría dicho Barrelier desde la cárcel

En horas de la tarde, se conoció que el imputado, apodado "Barrelier", habría mantenido una comunicación telefónica con su madre, Viviana.



Según trascendió, el detenido buscó despegarse de la acusación de manera categórica.



"Le quise salvar la vida. Mamá, no me des la espalda, me hicieron una cama", habrían sido las palabras textuales que el acusado le transmitió a su progenitora.

Fuentes cercanas al entorno familiar aseguran que el imputado manifestó tener un profundo temor de ampliar su declaración testimonial formal, debido a presuntas represalias que podría sufrir su familia, incluyendo a su madre, su pareja y su hija, quienes actualmente se encuentran desprotegidas en la vía pública.

Alerta por la detención de un testigo clave y confusión policial

La situación sumó aún más incertidumbre tras un reportaje en vivo desde el exterior de la Jefatura de la Policía de Córdoba.

Según los últimos reportes periodísticos, las fuerzas de seguridad habrían procedido con la aprehensión de un amigo de Barrelier, considerado un testigo de vital importancia para el esclarecimiento del femicidio.

Sin embargo, el procedimiento quedó en el ojo de la tormenta debido a graves denuncias de irregularidades recabadas entre los vecinos de la zona:

Error de identidad: Testigos vecinales afirmaron que, en primera instancia, los efectivos policiales se confundieron de persona en la vía pública. Un ciudadano ajeno a la causa habría sido reducido en el suelo bajo amenazas con armas de fuego antes de que se corrigiera el error.

Traslado en vehículo civil: Tras subsanar la equivocación, la policía localizó al verdadero testigo, ingresando por la fuerza a su domicilio luego de que este solicitara tiempo para cambiarse de ropa. Posteriormente, fue retirado del lugar en un patrullero no identificado (auto de civil).

Paradero incierto: El hombre habría permanecido en condición de demorado durante más de media hora a bordo del vehículo civil en constante movimiento. Ante este escenario, el abogado de la familia, el Dr. Allende, se dirigió de urgencia a la Jefatura de Policía para exigir precisiones sobre la situación legal de su defendido.

Hasta el momento, la justicia evalúa la condición del sospechoso y no se descarta que su estatus cambie de testigo a detenido de acuerdo a la consistencia y el contenido de las declaraciones que brinde ante las autoridades correspondientes.