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Jueves, 4 de junio de 2026

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PODRÍAN ARRESTARLA

Caso Agostina: allanan a la ex de Barrelier, dueña del auto negro en que trasladaron los restos de la menor

Los investigadores judiciales peritaron a la expareja de Claudio Barrelier tras confirmar la captura de un amigo del imputado en Córdoba.

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La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó nuevos procedimientos de urgencia en Córdoba

Ahora, las autoridades judiciales ordenaron el allanamiento de la vivienda de Soledad Andreani, expareja del principal sospechoso, Claudio Barrelier

La medida se dispuso pocas horas después de que la Justicia hiciera efectiva la detención del segundo implicado en la causa por el crimen de la adolescente de 14 años.

El segundo detenido en la vivienda del crimen

La captura del segundo sospechoso se concretó en la tarde del jueves tras determinarse su presunto grado de participación en el hecho. Según precisaron las fuentes de la causa, el implicado mantenía una relación estrecha con el presunto femicida: "Se trata de un amigo de Claudio Barrelier, que vivía en la casa en donde mataron a la adolescente".

La pista del auto y el entorno nocturno

El foco de los investigadores se centró ahora sobre Soledad Andreani debido a una serie de elementos logísticos utilizados durante las jornadas en que se produjo la desaparición y el asesinato de la menor. La mujer es señalada por haber aportado movilidad al imputado.

La Justicia busca determinar si existió una colaboración consciente en el ocultamiento del cuerpo, bajo la hipótesis de que la mujer "le prestó el Ford Ka" a Claudio Barrelier

A su vez, los pesquisas confirmaron que la sospechosa "tiene vinculación con el boliche Wachitas Bar", un dato que comenzó a ser rastreado para reconstruir la red de contactos del entorno de los detenidos.

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