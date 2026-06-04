Maria Becerra mostró el mensaje más tierno que le mandó a Tini Stoessel: "Te apretaría la cara del amor que me generás"

La relación entre Maria Becerra y Tini Stoessel atraviesa uno de sus mejores momentos. Más allá de las colaboraciones musicales que realizaron juntas, las artistas lograron consolidar una amistad que se fortaleció con el paso del tiempo y que hoy se refleja tanto en lo profesional como en lo personal.

Durante una reciente participación en un programa de streaming conducido por Rainelis Rosario, la intérprete de "Corazón vacío" habló sobre el vínculo que mantiene con la cantante de "Miénteme" y sorprendió al revelar el último mensaje que le envió.

El mensaje que dejó al descubierto lo que siente por Tini

Mientras conversaba sobre la amistad que las une, La Nena de Argentina decidió compartir parte de una charla privada para ejemplificar el enorme cariño que siente por su colega.

"Esto fue hace dos días", comentó antes de leer el contenido del mensaje.

Entre risas, continuó: "Te amo, p*ta de mierda", una frase que dejó en evidencia la confianza y los códigos que ambas manejan dentro de su amistad.

Sin embargo, el mensaje no terminaba allí. María continuó leyendo: "Te amo mucho, te apretaría la cara del amor que me generás".

La expresión provocó reacciones divertidas en el estudio, aunque la cantante explicó que esas palabras representan genuinamente lo que siente por Stoessel.

"Viste cuando amás tanto al alguien...", agregó para justificar la intensidad de sus expresiones.

Antes de cerrar el tema, resumió su postura con una contundente declaración: "Ese mensaje representa todo lo que siento por ella".

Una amistad que nació en pandemia y se hizo más fuerte con el tiempo

La cercanía entre ambas artistas no es nueva. De hecho, en febrero pasado fue Tini Stoessel quien se refirió públicamente a la relación que mantiene con la intérprete conocida como La Nena de Argentina.

Durante una entrevista, recordó cómo comenzó el vínculo que hoy las une.

"Somos amigas, nos conocimos en pandemia, y a partir de ahí, vi una chica real más allá de todo", expresó la cantante de Carne y hueso.

Con el correr de los años, esa conexión se fortaleció y dio lugar a una amistad basada en la confianza, el apoyo mutuo y experiencias compartidas dentro de la industria musical.

Los elogios de Tini para Maria Becerra

Además de destacar el costado humano de su amiga, Tini también valoró su talento artístico y su evolución profesional.

"Y creo que fueron pasando los años y María, más allá de ser una gran, gran, gran compositora, tiene una voz única y especial, reconocible, y tiene un ángel muy, muy increíble. Está más María, más ella que nunca, y eso se le ve y se le nota", afirmó.

Las palabras reflejaron la admiración que siente por Becerra, una de las figuras más importantes del pop argentino actual.

Más allá de la música: una amistad basada en la confianza

La artista también destacó que la amistad trasciende lo artístico y que ambas encuentran en la otra una persona con quien compartir experiencias personales y profesionales.

"Nos alimentamos mutuamente porque nos escuchamos más allá de lo artístico, en lo personal, y nos entendemos también en muchas cosas que nos fueron pasando y que te van pasando en la industria, que son un montón, como en cualquier laburo", sostuvo.

Un vínculo que sigue creciendo

Las declaraciones de Maria Becerra y Tini Stoessel muestran una relación construida sobre la admiración, el respeto y el cariño genuino.

Entre mensajes afectuosos, elogios públicos y experiencias compartidas, las cantantes continúan demostrando que su conexión va mucho más allá de la música y se consolida como una de las amistades más fuertes del espectáculo argentino.