Creamfields Argentina 2026: cuándo salen a la venta las entradas para una nueva edición del festival

Creamfields Argentina ya puso en marcha la cuenta regresiva para una nueva edición. El emblemático festival de música electrónica confirmó la salida a la venta de los tickets para su edición 2026, que se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad, consolidando así una historia de 18 ediciones junto al público argentino.

Con producción de Fénix Entertainment, el evento volverá a reunir a miles de fanáticos de la música electrónica en una jornada que promete combinar los mejores sonidos del género con una experiencia inmersiva de primer nivel. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Venti.

A lo largo de los años, Creamfields se convirtió en una cita obligada dentro del calendario musical argentino. Su propuesta incluye múltiples escenarios funcionando en simultáneo, impactantes producciones visuales, tecnología de sonido de alta fidelidad y una puesta diseñada para acompañar la transición entre el día y la noche, uno de los sellos característicos del festival.

La edición 2026 buscará continuar el legado de los últimos años, luego de convocar a algunas de las figuras más importantes de la escena electrónica mundial. En sus recientes ediciones pasaron por sus escenarios artistas como Swedish House Mafia, Alesso, Fisher, Nina Kraviz, Steve Aoki, Alan Walker, Richie Hawtin, David Guetta, Armin Van Buuren, Claptone y Miss Monique, entre muchos otros.

Además de su propuesta musical, Creamfields se distingue por ofrecer una experiencia integral para los asistentes. Gastronomía de autor, espacios de descanso, puestos de hidratación gratuita y servicios de asistencia forman parte de una estructura pensada para garantizar comodidad y seguridad durante toda la jornada.

Con casi dos décadas de historia en el país, Creamfields Argentina continúa renovándose edición tras edición, manteniendo su lugar como uno de los eventos más esperados por los amantes de la música electrónica y reafirmando su influencia dentro de la escena global.

Cuándo y dónde comprar las entradas

Los tickets para Creamfields Argentina 2026 ya se encuentran a la venta a través de Venti. El festival se realizará el sábado 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires.



