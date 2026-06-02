Nonpalidece continúa con su gira acústica "Nonpalidesenchufado" mientras trabaja en su próximo álbum

Nonpalidece atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. Mientras avanza en la creación de las canciones que integrarán su próximo álbum de estudio, la histórica banda de reggae continúa presentando por todo el país "Nonpalidesenchufado", una propuesta acústica que ya se convirtió en uno de los proyectos más celebrados por sus seguidores.

Luego de agotar tres funciones en La Trastienda y sumar nuevas fechas en distintos puntos de Argentina, el grupo sigue llevando este formato a escenarios de Buenos Aires, Haedo, Mar del Plata, La Plata, Rosario, Neuquén y otras ciudades, ofreciendo una experiencia diferente y cercana con su repertorio.

Nonpalidece continúa conquistando escenarios con "Nonpalidesenchufado"

Lejos de tratarse de un simple show acústico, "Nonpalidesenchufado" representa una búsqueda artística profunda. La propuesta permite a la banda revisitar canciones de distintas etapas de su trayectoria desde una perspectiva renovada, explorando nuevos arreglos y sonoridades que resaltan cada instrumento y cada interpretación.

Aunque este formato tuvo sus primeras experiencias en 2008, hoy adquiere un significado completamente distinto. El proceso creativo del próximo disco impulsó a los integrantes a reencontrarse con sus composiciones de manera más despojada, generando un espacio ideal para experimentar y descubrir nuevas formas de interpretar su obra.

Con más de dos décadas de trayectoria, Nonpalidece demuestra una vez más su capacidad para reinventarse sin perder la esencia que los convirtió en uno de los máximos referentes del reggae latinoamericano. La potencia de sus canciones, sumada a una conexión genuina con el público, sigue siendo el motor de una carrera que continúa creciendo y conquistando nuevas generaciones.