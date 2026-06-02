Franco Rizzaro presenta "Es por Amor", una canción que transforma la despedida en agradecimiento

Después de una etapa marcada por la exploración sonora y la búsqueda constante de nuevas formas de expresión, Franco Rizzaro presenta "Es por Amor", una canción que lo encuentra conectado con la esencia más tradicional del género canción.

El nuevo lanzamiento ya está disponible en todas las plataformas digitales y propone una mirada íntima sobre las despedidas, los vínculos y los aprendizajes que dejan las experiencias compartidas.

Con producción de Santiago Napoli, el tema combina texturas delicadas, una narrativa emocional cercana y elementos de géneros tradicionales, sin perder la identidad contemporánea que caracteriza al artista.

Una despedida atravesada por el agradecimiento

En esta nueva composición, Franco aborda el final de una etapa desde una perspectiva diferente.

Más que una ruptura definitiva, "Es por Amor" se presenta como una despedida cargada de reflexión, aprendizaje y gratitud.

El propio músico explicó el significado detrás de la canción.

"Feliz de poder anunciar que finalmente sale Es por Amor, esta canción hermosa que hicimos hace ya un tiempo y que por fin ve la luz. Producida por Santiago Napoli, pudimos seguir explorando dentro del género canción, y jugar con sonidos y texturas", expresó.

Y agregó:

"La canción habla de una despedida en la que en sí misma lleva todo el aprendizaje logrado del tiempo recorrido, una despedida que pareciera ser final, con cierto dejo de agradecimiento, pero más que nada, con amor".

Un videoclip que acompaña la esencia de la obra

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip dirigido por Rochi Lamastra, que amplía el universo emocional de la canción.

La propuesta visual apuesta por una estética cálida y cercana, reforzando conceptos como el refugio, la compañía y el alivio que atraviesan la obra.

De esta manera, música e imagen se complementan para potenciar el mensaje central de la canción.

Un nuevo capítulo dentro de una etapa de crecimiento

La llegada de este nuevo sencillo encuentra a Franco en un momento de consolidación artística.

Durante 2024, el músico desarrolló una intensa búsqueda sonora a través de canciones como "Otro Lugar", "Encandilao", "Dime Tú" y "Cínica", trabajos que mostraron distintas facetas de su identidad musical.

En ese recorrido exploró sonidos vinculados al pop, el dancehall, el reggaetón, el trap-pop y el house, siempre manteniendo una impronta personal basada en la cercanía emocional.

Ahora, con este nuevo lanzamiento, vuelve a poner el foco en la canción como vehículo principal de expresión.

Un repertorio que sigue creciendo

A lo largo de este año, Franco continuó ampliando su repertorio con una serie de lanzamientos que reflejan su constante evolución artística.

Entre ellos se encuentran:

"Aspen"

"Tu Recuerdo - En Vivo"

"Nada es lo Mismo" , junto a Maxi Espíndola

, junto a "La Medicina"

"Vamos Viendo" , con Sofía Mora

, con "Es por Amor"





Cada una de estas obras aporta nuevas perspectivas a un proyecto que se caracteriza por transitar diferentes emociones y estilos sin perder coherencia.

De los escenarios porteños a grandes hitos de su carrera

A sus 26 años, el cantante porteño continúa consolidando una carrera artística que trasciende la música e incorpora disciplinas como la actuación, la improvisación y la escritura.

Durante los últimos años protagonizó importantes hitos dentro de su recorrido profesional.

En mayo de 2024 realizó su primer show con banda completa en La Tangente, acompañado por invitados como Goyo Degano, Malena Villa y Dandara, en una presentación que agotó localidades pocos días después de anunciarse.

Meses más tarde volvió a repetir el éxito con un Niceto Club completamente lleno, donde compartió escenario con artistas como El Zar, Sofía Mora, El Purre, Mora Navarro y Dandara.

Un crecimiento que trasciende fronteras

El crecimiento de Franco continuó durante 2025 con presentaciones agotadas en el Centro Cultural Recoleta y una destacada actuación en La Usina del Arte.

Ya en 2026, el artista amplió su alcance regional con una gira por Punta del Este y un posterior show en Montevideo, donde reunió a más de 300 personas.

Entre los momentos más destacados de esta etapa también aparece su participación como artista invitado en el show de Conociendo Rusia en Native Cardales y un logro especialmente significativo: abrir los dos conciertos de los Jonas Brothers en el Movistar Arena.

Una canción para detenerse y mirar el camino recorrido

Lejos de representar un cambio de rumbo, "Es por Amor" aparece como una nueva estación dentro del camino que Franco Rizzaro viene construyendo. Una canción que invita a detenerse, respirar y observar todo lo recorrido.

Con una propuesta que combina sensibilidad, honestidad y madurez artística, el músico reafirma una identidad que sigue creciendo dentro de la escena nacional y regional. Y lo hace de la misma manera que plantea esta nueva obra: con emoción, agradecimiento y, sobre todo, con amor.



