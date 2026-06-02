Bizarrap se suma a Toy Story 5 y debutará como actor de voz en la nueva película de Disney y Pixar

El universo de Toy Story continúa expandiéndose y esta vez suma una participación muy especial para el público latinoamericano. Bizarrap, uno de los productores y artistas más influyentes de la música actual, formará parte de Toy Story 5 como actor de voz en el doblaje en español para Latinoamérica y España.

Disney y Pixar confirmaron que el creador de las exitosas Bizarrap Music Sessions interpretará a Santa de Jardín, un nuevo personaje que integra una pequeña pero poderosa comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero. Descrito como un miembro excéntrico, protector y con una fuerte personalidad, el personaje promete convertirse en una de las grandes sorpresas de la película.

Bizarrap se suma al universo de Toy Story 5 con un cameo de voz para Latinoamérica y España

Bizarrap y Bad Bunny compartirán escena

La noticia llega después de que también se anunciara la participación de Benito Antonio Martínez Ocasio, mundialmente conocido como Bad Bunny, quien tendrá un cameo de voz interpretando al personaje Pizza con Anteojos.

Uno de los datos que más entusiasma a los fanáticos es que ambos artistas compartirán una escena dentro de la historia. El encuentro entre Santa de Jardín y Pizza con Anteojos será uno de los momentos destacados de la nueva entrega y reunirá a dos de las figuras más importantes de la música latina actual dentro del universo de Pixar.

Para Bizarrap, esta participación representa un nuevo desafío en una carrera que no deja de crecer. El artista argentino acumula miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, múltiples éxitos globales, cuatro premios Latin Grammy y cuatro Récords Guinness, consolidándose como una de las personalidades más influyentes de la industria musical internacional.

El regreso de los juguetes más famosos del cine

En Toy Story 5, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes deberán enfrentarse a un nuevo desafío: la tecnología.

La historia presenta a Lilypad, una moderna tableta que llega a la vida de Bonnie con una visión completamente diferente sobre el entretenimiento infantil. Este nuevo escenario pondrá a prueba el propósito de los juguetes y los llevará a cuestionarse cuál es su lugar en un mundo cada vez más digital.

El productor argentino compartirá una escena especial junto a Bad Bunny en la nueva película de Disney y Pixar

La película está dirigida por Andrew Stanton, ganador del Premio Oscar y responsable de clásicos como Buscando a Nemo y WALL-E. La codirección corre por cuenta de Kenna Harris, mientras que la banda sonora vuelve a estar en manos del legendario Randy Newman, compositor histórico de la franquicia.

Estreno en cines Toy Story 5 llegará exclusivamente a los cines el próximo 17 de junio de 2026 y promete reunir nuevamente a generaciones enteras de espectadores con una historia que combina nostalgia, humor y nuevos desafíos para los personajes más queridos de Pixar.

Con la incorporación de Bizarrap y Bad Bunny, la nueva entrega también suma un fuerte vínculo con la cultura latina contemporánea, llevando dos de las voces más populares del momento al mundo de los juguetes más famosos del cine.