Bizarrap publica el set completo de Ultra Miami 2026 en YouTube

Luego de haber hecho vibrar a miles de personas en el Main Stage del Ultra Miami, Bizarrap publicó el set completo oficial en su canal de YouTube, permitiendo revivir una de las presentaciones más impactantes de esta edición 2026.

El show, diseñado especialmente para la ocasión, combinó potencia, identidad y una curaduría musical que recorrió algunas de sus sesiones más icónicas en versiones especiales "Ultra Miami Remix". A lo largo del set, el productor logró sostener una energía constante, conectando con un público global desde el primer hasta el último track.

Bizarrap debutó en el Main Stage de Ultra Miami y ahora comparte el set completo para revivir uno de los shows más impactantes del 2026

Entre los momentos más destacados, se pudieron escuchar reinterpretaciones de colaboraciones clave como la session junto a Nathy Peluso, Nicki Nicole, Peso Pluma, Milo J y Shakira, además de otras como las realizadas con Young Miko, Morad y Eladio Carrión, que formaron parte del recorrido sonoro de la noche.

Uno de los puntos más altos del show llegó con la aparición sorpresa de Daddy Yankee, con quien presentó en vivo la "Music Sessions #0", desatando una reacción inmediata del público. A esto se sumó el cruce en vivo con Skrillex, en un b2b que terminó de consolidar uno de los momentos más explosivos del Main Stage.

Con invitados como Daddy Yankee y Skrillex, el productor argentino llevó su propuesta a otro nivel frente a una audiencia global

Con esta publicación, Bizarrap no solo revive su histórico debut en Ultra Miami, sino que también reafirma su lugar como uno de los productores más influyentes de la escena global actual.