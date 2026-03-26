Bizarrap aterriza en Miami para su debut en el Ultra Music Festival

Bizarrap ya se encuentra en Miami listo para hacer su esperado debut en el Ultra Music Festival 2026, uno de los eventos más importantes de la escena electrónica a nivel mundial.

En la previa de su presentación, las calles de la ciudad comenzaron a mostrar señales que anticipan su llegada, generando expectativa entre fans y seguidores que esperan verlo por primera vez en este icónico festival.

Bizarrap debuta en el Ultra Music Festival 2026 con un show muy esperado en Miami

Además, el propio Bizarrap compartió imágenes en sus redes sociales desde Miami, donde dejó ver parte de la previa de su show y su llegada a la ciudad, alimentando aún más la expectativa en torno a su debut.

El productor compartió imágenes desde Miami en sus redes sociales, anticipando la previa de su presentación

El show está programado para el viernes 27 de marzo, en una edición que reúne a algunos de los nombres más destacados de la música electrónica internacional, consolidando al productor argentino como una de las figuras locales con mayor proyección global.

Con este debut, Bizarrap suma un nuevo logro a su carrera, llevando su característico sonido a uno de los escenarios más influyentes del mundo y reafirmando su impacto dentro de la industria musical.