Bizarrap aterriza en Miami para su debut en el Ultra Music Festival
El productor argentino se presentará este 27 de marzo en uno de los escenarios más influyentes de la música electrónica a nivel global, marcando un nuevo hito en su carrera.
Bizarrap ya se encuentra en Miami listo para hacer su esperado debut en el Ultra Music Festival 2026, uno de los eventos más importantes de la escena electrónica a nivel mundial.
En la previa de su presentación, las calles de la ciudad comenzaron a mostrar señales que anticipan su llegada, generando expectativa entre fans y seguidores que esperan verlo por primera vez en este icónico festival.
Además, el propio Bizarrap compartió imágenes en sus redes sociales desde Miami, donde dejó ver parte de la previa de su show y su llegada a la ciudad, alimentando aún más la expectativa en torno a su debut.
El show está programado para el viernes 27 de marzo, en una edición que reúne a algunos de los nombres más destacados de la música electrónica internacional, consolidando al productor argentino como una de las figuras locales con mayor proyección global.
Con este debut, Bizarrap suma un nuevo logro a su carrera, llevando su característico sonido a uno de los escenarios más influyentes del mundo y reafirmando su impacto dentro de la industria musical.