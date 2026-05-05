Ed Sheeran vuelve a la Argentina: cómo y dónde sacar las entradas para su show en Huracán

La vuelta de Ed Sheeran ya empieza a sentirse en la Argentina y genera una fuerte expectativa entre sus seguidores.

Con el anuncio de un nuevo show en Buenos Aires, crece el interés por conseguir entradas y no quedarse afuera de uno de los recitales más esperados del año, que marcará su reencuentro con el público local después de varios años.

Fecha confirmada y escenario elegido

El esperado recital tendrá lugar el 29 de noviembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, más conocido como Estadio Huracán.

Este show forma parte de su nueva gira internacional "LOOP Tour", con la que recorrerá distintos países de Sudamérica.

Ed Sheeran en Huracán

Invitado internacional de lujo

La noche contará con la participación especial de FINNEAS, quien será el artista invitado. Reconocido por su trabajo como solista y por sus producciones globales, su presencia suma un atractivo extra a una fecha ya muy esperada.

Entradas: cómo comprarlas y cuándo salen a la venta





Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de Livepass y contarán con distintas etapas de venta:

Preventa BBVA: desde el 4 de mayo a las 12 hs, con 6 cuotas sin interés





Venta general: desde el 5 de mayo a las 12 hs, también con posibilidad de financiación para clientes BBVA





Valor de las entradas de Ed Sheeran en Huracán





"LOOP Tour": una experiencia completamente renovada

Esta nueva gira propone un cambio en la experiencia en vivo, con un diseño de escenario innovador y un repertorio que combina lo mejor de su carrera con las canciones de su último álbum, "Play".

El show promete una mezcla equilibrada entre los clásicos que lo convirtieron en un fenómeno global y las nuevas búsquedas sonoras que definen su presente artístico.

"Play": un álbum global que rompe fronteras

Editado en 2025 bajo el sello Warner, "Play" marca una etapa de exploración para Sheeran. El disco incorpora influencias de distintas partes del mundo, incluyendo tradiciones musicales de India y Persia, que dialogan con el folk irlandés que forma parte de sus raíces.

El resultado es un trabajo donde las melodías, los ritmos y las escalas se fusionan en un lenguaje musical sin límites. En este contexto, el artista vuelve a demostrar el peso de la música global, con sonidos que cruzan culturas y abren fronteras sin perder identidad.

Además, el álbum mantiene su esencia en las baladas, uno de los sellos distintivos de su carrera, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo.

Un éxito mundial

Tras su lanzamiento, "Play" alcanzó el puesto número 1 en varios países, entre ellos Australia, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y Reino Unido.

A esto se suma el lanzamiento de "Play - The Remixes EP", un proyecto que reimagina canciones del disco con colaboraciones de artistas destacados del sur de Asia como Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh.

La gira por Sudamérica

El "LOOP Tour" recorrerá distintas ciudades antes de su llegada a Buenos Aires:

9/5 - Santo Domingo, República Dominicana





13/5 - San Juan, Puerto Rico





16/5 - Bogotá, Colombia





20/5 - Lima, Perú





23/5 - Quito, Ecuador





27/5 - Ciudad de Guatemala, Guatemala





30/5 - San José, Costa Rica





21/11 - Santiago, Chile





26/11 - Asunción, Paraguay





29/11 - Buenos Aires, Argentina





5/12 - San Pablo, Brasil





Un regreso que promete marcar el año

Con nueva música, una gira ambiciosa y una puesta en escena renovada, Ed Sheeran vuelve a la Argentina para reencontrarse con su público. El show en Huracán no solo será una cita imperdible para sus fans, sino también una oportunidad para vivir una experiencia musical que combina emoción, innovación y conexión global en un mismo escenario.



