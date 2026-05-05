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Jonas Brothers en Buenos Aires: horarios, accesos y setlist de los shows del 5 y 6 de mayo en el Movistar Arena

Guía completa para disfrutar de dos noches únicas con la banda pop que marcó a toda una generación. Los detalles, en la nota.

Juan Pablo Fiaschi

La cuenta regresiva llegó a su fin y Buenos Aires ya vibra con la visita de los Jonas Brothers

Con fanáticos organizando cada detalle y entradas casi agotadas, la ciudad se prepara para dos noches intensas donde la música, los recuerdos y la conexión con el público serán protagonistas. 

El esperado regreso del trío no solo activa la nostalgia, sino que también renueva el entusiasmo por verlos en vivo en una nueva etapa de su carrera.

Un regreso cargado de historia y emoción

Los hermanos Kevin, Joe y Nick vuelven al país este martes 5 y miércoles 6 de mayo con dos presentaciones en el Movistar Arena, como parte de la etapa latinoamericana de su gira Greetings From Your Hometown.

La relación con el público argentino tiene un peso especial: su primera visita a Buenos Aires ocurrió hace 17 años, y ese vínculo se mantiene intacto. En la previa, la banda recordó aquel histórico show en River en 2009, destacando la calidez y la energía de los fans locales, un recuerdo que aún hoy permanece vigente para ellos.

Estos conciertos, además, celebran los 20 años de carrera del grupo, con un recorrido que combina sus clásicos más populares con las nuevas canciones de su último álbum.

Entradas: qué queda disponible y cómo comprar

Mientras que la función del 6 de mayo ya se encuentra agotada, todavía hay localidades disponibles para el show del 5 de mayo.

Las entradas se consiguen a través de movistararena.com.ar y tienen precios desde $70.000, una oportunidad para quienes aún quieren ser parte de este esperado regreso.

Cómo llegar al Movistar Arena

El estadio está ubicado en Humboldt 450, en el barrio de Villa Crespo, y cuenta con múltiples opciones de acceso en transporte público:

Colectivos: 42, 55, 63, 78, 87, 93, 111, 176, 19, 47, 65, 71, 76, 90, 127, 34, 99, 109, 110, 166, 172.

Subte: Línea B, estación Dorrego.

Trenes:

  • Línea Urquiza: estación Federico Lacroze
  • Línea San Martín: estación Villa Crespo

Horarios y accesos: organizá tu llegada

Para evitar demoras, conviene tener en cuenta el cronograma oficial:

  • Apertura de puertas: 19.00
  • Show de Franco Rizzaro (telonero): 20.00
  • Inicio de Jonas Brothers: 21.00

Accesos según ubicación:

  • Campo delantero: Av. Dorrego 489
  • Campo trasero / Plateas: Humboldt 450
  • Movilidad reducida: Av. Corrientes 6094

Objetos prohibidos: lo que no podés llevar

Para evitar inconvenientes en el ingreso, el recinto no permite:

  • Sustancias ilegales
  • Alimentos y bebidas
  • Paraguas
  • Armas o elementos punzantes y explosivos
  • Pirotecnia / Bengalas
  • Banderas
  • Camisetas de clubes o países
  • Peluches
  • Selfie stick
  • Carpas o sillas
  • Equipo de mate
  • Bocinas de aire
  • Coolers
  • Instrumentos musicales
  • Cualquier tipo de vehículo
  • Bebidas alcohólicas o energéticas
  • Computadoras
  • Handys
  • Líquidos y gases inflamables
  • Pelotas
  • Drones / Equipo de fotografía
  • Mochilas o bolsos grandes
  • Animales y mascotas

El show: un viaje entre clásicos y nuevas canciones

La lista de temas promete un recorrido completo por la discografía de la banda, incluyendo canciones de su último álbum Greetings From Your Hometown, definido por ellos como una carta de amor a sus raíces en New Jersey.

Entre los temas más recientes que podrían sonar aparecen: Love Me to Heaven, Backwards y No Time to Talk.

Además, no faltarán los grandes éxitos que marcaron su carrera como Year 3000, Sucker, Only Human y Leave Before You Love Me, junto con guiños a proyectos paralelos como DNCE y las etapas solistas de Nick y Joe.

Posible setlist completo

  • Love Me to Heaven
  • Only Human
  • Mirror to the Sky
  • S.O.S.
  • Sucker
  • Coming Home This Christmas
  • Like It's Christmas
  • Nervous / Hold On
  • Under You / Shelf
  • Waffle House
  • Too Little Too Late
  • Vacation Eyes
  • Celebrate!
  • No Time to Talk
  • Fly With Me
  • Cake by the Ocean
  • Jealous
  • Gut Punch
  • Don't Know Why
  • Backwards
  • That's Just the Way We Roll
  • Changing
  • Back to Friends
  • Lovebug
  • Leave Before You Love Me
  • Year 3000
  • Burnin' Up
  • Please Be Mine
  • When You Look Me in the Eyes


Una cita imperdible para los fans argentinos

El regreso de los Jonas Brothers no solo marca una nueva visita internacional, sino también un reencuentro emocional con su público. Con dos noches que prometen energía, recuerdos y celebración, Buenos Aires se prepara para vivir un show que atraviesa generaciones y reafirma el vínculo entre la banda y sus fans locales.


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