Ke Personajes convocó a una multitud con un show gratis y anticipó su primer álbum

Ke Personajes continúa consolidando su presente internacional y este fin de semana volvió a emocionar a sus fanáticos con una acción muy especial. La banda oriunda de Concepción del Uruguay organizó un show sorpresa en la histórica Plaza Ramírez, donde miles de personas se acercaron para vivir una presentación gratuita e inesperada.

Ke Personajes reunió a miles de fanáticos en su ciudad natal y presentó por primera vez canciones de Corazón Ausente

Horas antes del show, el grupo anunció la noticia a través de sus redes sociales y en pocos minutos la plaza quedó completamente colmada, reafirmando una vez más el enorme poder de convocatoria de la banda liderada por Emanuel Noir.

Durante media hora, el grupo hizo bailar a su ciudad natal con éxitos como Pobre Corazón, Un Finde y Costumbres. Pero la gran sorpresa llegó cuando estrenaron en vivo tres canciones inéditas que formarán parte de Corazón Ausente, el primer álbum de estudio de su carrera, que verá la luz el próximo 13 de mayo.

La banda liderada por Emanuel Noir sorprendió con un show gratuito en Concepción del Uruguay

El primer álbum de Ke Personajes

Además del show, la banda reveló oficialmente la portada de Corazón Ausente, un material compuesto por 14 canciones que incluirá temas ya conocidos por sus seguidores como Echar de Menos, Debió Ser Así, Celosa, Se Hace Difícil y Recordatorio.

El nuevo proyecto promete mostrar una faceta más madura del grupo, combinando emoción, baile, historias personales y la identidad musical que convirtió a Ke Personajes en uno de los fenómenos más importantes de la música popular argentina.

Un presente internacional

Este lanzamiento llega en medio de uno de los momentos más importantes de su carrera. Recientemente, la banda debutó en el prestigioso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde se consagró con las codiciadas Gaviotas de Oro y Plata. Además, también se presentó en el Vive Latino, confirmando su crecimiento fuera del país.

A esto se suma la gira más ambiciosa de su historia, con 17 fechas confirmadas por Europa, además de próximos shows en Argentina, entre ellos su esperada presentación en el Hipódromo de La Plata.

Con nuevo disco, giras internacionales y una convocatoria que no deja de crecer, Ke Personajes atraviesa uno de los capítulos más fuertes de su carrera... y recién empieza.