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Nelson Giménez inicia su etapa solista con "Mi Tiempo y Mi Lugar"

El artista presenta una chacarera original que marca el primer adelanto de La Dicha del Cantor, un proyecto donde profundiza su conexión con el folklore argentino desde una mirada actual y profundamente personal.

Cecilia Andrea Bello

Nelson Giménez abre una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de Mi Tiempo y Mi Lugar, una chacarera original que funciona como el primer adelanto de La Dicha del Cantor, su próximo trabajo discográfico.

Después de su recorrido como voz de Gauchos of the Pampa y su paso por la escena pop/rock, el artista inicia un camino solista donde explora nuevas búsquedas musicales y emocionales, conectando de manera más directa con sus raíces.

&nbsp;Nelson Giménez presenta Mi Tiempo y Mi Lugar, una chacarera original que inaugura su nueva etapa solista&nbsp;
 Nelson Giménez presenta Mi Tiempo y Mi Lugar, una chacarera original que inaugura su nueva etapa solista 

Con una identidad renovada, Nelson se sumerge en el folklore argentino desde una perspectiva contemporánea, fusionando tradición, sensibilidad y una estética sonora actual. Como autor e intérprete de sus propias canciones, el músico comienza a construir un universo artístico íntimo y auténtico, en diálogo permanente con la herencia cultural y las nuevas generaciones de artistas de raíz.

Mi Tiempo y Mi Lugar representa el punto de partida de un disco profundamente personal, pensado como una serie de lanzamientos que irán revelando, paso a paso, la evolución artística del cantante. La canción propone una mirada introspectiva y honesta, donde la identidad, el tiempo y el sentido de pertenencia se convierten en ejes centrales.

La letra fue escrita por Nelson Giménez junto a Max Aguirre, mientras que la música lleva la firma de Nelson, Matías Romero, Mateo Trovato y Damián Gómez Salami. La producción artística estuvo a cargo de Matías Romero, con coproducción de Damián Gómez Salami y del propio artista.

En lo instrumental, la canción suma la fuerza del bombo, guitarras y violín, elementos que acompañan una interpretación cargada de emoción y que refuerzan el espíritu de esta nueva etapa.


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