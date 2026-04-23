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Doble P lanza "Cómo es eso" y pone al desamor a bailar en clave RKT

El artista presenta un single fresco, bailable y directo que reafirma su identidad dentro del género

Cecilia Andrea Bello

Doble P presenta "Cómo es eso", su nuevo lanzamiento con el que vuelve a sumergirse en el universo del RKT desde una propuesta enérgica, pegadiza y sin rodeos. Con una impronta directa, el tema se construye como una pregunta al desamor, pero con un ritmo que invita a moverse desde el primer momento.

La canción combina el pulso clásico del RKT con una base sólida de bajo y teclados que sostienen la intensidad a lo largo de toda la track. En ese marco, la interpretación carismática del artista se vuelve clave para transmitir una historia atravesada por el deseo, la conquista y las contradicciones emocionales.

Doble P lanza "Cómo es eso" y pone al desamor a bailar en clave RKT

El lanzamiento se completa con un videoclip grabado en su propia casa, apostando a una estética íntima y espontánea que refuerza el vínculo cercano con su audiencia. Lejos de grandes producciones, Doble P apuesta por la autenticidad como sello distintivo de su proyecto.

Con "Cómo es eso", el artista continúa consolidando su identidad dentro de la escena urbana, apostando por un sonido fresco y una narrativa directa que conecta con las nuevas generaciones.

Mirá el nuevo videoclip de Doble P "Cómo es eso?"

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