Alessia en su nueva etapa libre y empoderada con el lanzamiento de "x ese weón"

Alessia, ex participante de The Voice y de Gran Hermano, construyó un presente como artista profesional inspirando sus nuevas canciones principalmente en la liberación, su estilo de vida y siempre fiel a su esencia.

La artista apuesta con el estreno de "X ese weon", un grito de libertad en el que Alessia da a conocer su lado auténtico, despojada de fantasmas, cómoda en su piel, viviendo con intensidad, y una seguridad que, hasta ahora, sólo insinuaba.

Con esta canción, además de completar su nuevo EP titulado "Disclaimer", buscó demostrar un despertar de una mujer renovada, libre, lejos de sombras y lo vulnerable. De esta manera, vive un presente firme y avanza en un gran momento.

Más sobre Alessia

Alessia tiene un enfoque vanguardista de los años 90, su época favorita, y bajo ese sello característico, redefine su universo en el que ya está transitando un recorrido sólido con sus recientes lanzamientos que ya vieron la luz como "Se pegan todos", "007" y "Disclaimer".

Comenzó su carrera en 2022 cuando decide participar en The Voice Chile y llama la atención de sus Coach Gente de Zona con quienes consigue grabar, posteriormente una canción llamada "Somos".

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Mientras avanzaba en su camino artístico, durante 2024 es contactada para participar del primer "Gran Hermano Chile" donde obtiene una gran oportunidad para dar a conocer su talento como cantante.

Continuando con sorprendentes momentos, en sus inicios, consigue realizar una colaboración con Américo, de esta manera lanzan "Quién", con un estilo fusionado entre lo romántico y la cumbia. Esta canción marcó 1,5 millones de visualizaciones en Instagram en menos de 24 horas. Actualmente se encuentra disponible en todas las plataformas musicales con más de 500.000 reproducciones en Spotify.

Antes de estrenar su primer EP, Alessia dió a conocer tres singles: "Ex", "FKU" y "Rosas". Luego de abrir caminos hacia una nueva etapa, presentó "Disclaimer", conformado por cuatro canciones con una versión empoderada, dinamita, inspirada en los 90s con un alto enfoque en la vanguardia.

La propuesta estética y sonora del nuevo EP transita entre la nostalgia y la innovación a través de ritmos envolventes, letras que raspan y liberan, y una identidad visual que bebe de la estética de los 90, pero que mira con determinación hacia el futuro. Con "Disclaimer", Alessia no solo compartió música, también su proceso y renacimiento.

Más allá de la música, su faceta como Tiktoker, la posicionó como creadora de contenido y la impulsó luego como Influencer en Instagram, donde comenzó a mostrar más de su vida personal siempre ligada al humor, outfits y por supuesto, la música.

Recientemente, con su carrera en un constante ascenso, Alessia deslumbró también en su paso por el concurso Miss Universo 2026.

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