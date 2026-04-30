Valentina Olguín firma con Warner Music Argentina y apuesta a expandir su carrera en la región

Valentina Olguín da un paso clave en su carrera al firmar contrato con Warner Music Argentina, en una alianza que busca potenciar su crecimiento y expandir su alcance en toda la región.

Con 28 años y una trayectoria marcada por éxitos dentro de la escena popular, la artista oriunda de Santiago del Estero se suma al roster del sello como artista exclusiva. Su camino comenzó como voz principal de Dame 5, y hoy se consolida con un proyecto solista que combina pop, cumbia, cuarteto y matices urbanos, además de incursiones en baladas acústicas.

Valentina Olguín inicia una nueva etapa al firmar con Warner Music Argentina y proyecta su carrera a nivel regional

Con más de un millón de oyentes mensuales en plataformas digitales y una fuerte presencia en escenarios de todo el país -especialmente en Córdoba-, Olguín viene construyendo una identidad propia que conecta con el público desde lo emocional. Canciones como "Dicen Por Ahí" y "Sobria No Me Aguanto", junto a colaboraciones con artistas como MYA, Cardellino, Q'Lokura y Yami Safdie, reflejan su versatilidad y crecimiento dentro del pop argentino actual.

Desde la compañía, celebraron la incorporación como parte de una estrategia de expansión en el Cono Sur. "Estamos muy entusiasmados. Valentina llega en un momento donde estamos fortaleciendo nuestro roster en la región", señaló Tomás Talarico, Managing Director de Warner Music Cono Sur.

Con un sonido que fusiona pop, cumbia y cuarteto, la artista busca consolidarse como una de las nuevas apuestas de la escena argentina

Por su parte, la artista destacó la importancia de este nuevo vínculo en su desarrollo profesional, resaltando el trabajo conjunto previo con el equipo y la posibilidad de dar un salto sólido en su carrera.

El acuerdo marca el inicio de una etapa con nuevos lanzamientos en camino, donde Valentina Olguín buscará explorar nuevas sonoridades y consolidarse como una de las propuestas emergentes más firmes de la música argentina con proyección internacional.