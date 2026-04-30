Conociendo Rusia presenta "Mateo" y anuncia una gira íntima por Argentina y el exterior

Conociendo Rusia vuelve a escena con una propuesta diferente y profundamente personal. Bajo el nombre "Mateo", el proyecto liderado por Mateo Sujatovich presenta una nueva gira en formato solista que apuesta por la intimidad, la emoción y el vínculo directo con el público.

Luego del éxito del Jet Love Tour -con el que agotó tres funciones en el Movistar Arena y realizó una extensa gira internacional-, el artista decide volver a lo esencial: la voz, los instrumentos y las canciones en su estado más puro. Sin banda, cada show se convierte en una experiencia única donde los matices, los silencios y la interpretación toman protagonismo.

Mateo Sujatovich recorrerá Argentina y Uruguay con este tour íntimo que incluye un show en el Teatro Gran Rex

"Vuelvo a girar solo, acompañado de mis instrumentos. La idea de reversionar mis canciones y descubrirlas de nuevo me entusiasma mucho", expresó Mateo sobre este nuevo capítulo, que define como una gira "desnuda, vulnerable y viva".

No es la primera vez que apuesta por este formato: en 2023, el Solo Tour lo llevó por más de veinte ciudades en seis países, incluyendo cinco funciones agotadas en el Teatro Gran Rex. Ese antecedente marcó el camino para esta nueva gira, más ambiciosa y extendida.

Conociendo Rusia apuesta por un formato solista y cercano, donde las canciones toman una nueva dimensión sin banda

En esta primera etapa, el tour ya tiene confirmadas fechas en distintas ciudades de Argentina y Uruguay, con paradas en Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y un esperado regreso al Gran Rex el 25 de septiembre. A lo largo del recorrido, el artista llevará este formato a más de 50 ciudades en 19 países.

Con "Mateo", Conociendo Rusia propone una experiencia distinta: un encuentro cercano, donde cada canción respira de otra manera y el público se convierte en parte fundamental de la noche.