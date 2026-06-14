My Chemical Romance rescata una joya inédita y anticipa la edición deluxe de Danger Days

My Chemical Romance continúa celebrando una de las etapas más icónicas de su carrera con el lanzamiento de "Common People (Recorded for BBC Radio 1)", un cover del clásico de Pulp grabado originalmente en 2010 y que ahora se encuentra disponible por primera vez en plataformas digitales.

La canción es el segundo adelanto de Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (Deluxe Edition), una edición especial del álbum lanzado originalmente en 2010 que verá la luz el próximo 10 de julio de 2026 a través de Reprise Records.

My Chemical Romance lanzó por primera vez en plataformas su versión de "Common People"

Esta nueva versión incluirá las canciones originales completamente remasterizadas, además de nueve temas adicionales, varios de ellos inéditos en formatos físicos o nunca antes disponibles en servicios de streaming. Entre las novedades se destacan "Zero Percent", "We Don't Need Another Song About California", "F.T.W.W.W", "Mastaa of Ravenkroft", "Black Dragon Fighting Society" y la recientemente publicada versión de "Common People".

Además del contenido musical, la edición deluxe contará con un arte de tapa renovado y estará disponible en múltiples formatos coleccionables, incluyendo vinilos de edición especial, picture disc, versiones zoótropo, CD doble y casete.

Producido por la banda junto a Rob Cavallo, Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys se convirtió en uno de los trabajos más ambiciosos de My Chemical Romance. Ambientado en una California postapocalíptica, el disco presentó una narrativa conceptual que combinó rock, ciencia ficción y una estética visual única.

El lanzamiento llega en medio de un intenso año para la banda, que este mes iniciará la etapa europea y británica de su gira The Black Parade 2026, incluyendo tres fechas agotadas en el estadio Wembley de Londres para celebrar los 20 años de su emblemático tercer álbum. Posteriormente, el grupo recorrerá Norteamérica y cerrará el año con una serie de conciertos en el sudeste asiático.

Con este rescate de material histórico y la reedición de uno de sus discos más celebrados, My Chemical Romance vuelve a conectar con una generación de seguidores que mantiene viva la vigencia de su universo creativo.