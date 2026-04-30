Todos los nominados a los Premios Gardel 2026: la lista completa de artistas y categorías

Los Premios Gardel 2026 ya tienen a sus protagonistas. La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas anunció el listado completo de nominaciones, confirmando una edición que combina diversidad de géneros, cruces estilísticos y una fuerte proyección internacional.

Entre los nombres más destacados aparecen Cazzu, Lali Espósito, Milo J, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes competirán en la categoría Álbum del Año, uno de los galardones más importantes de la noche.

La escena argentina ya tiene a sus protagonistas: se conocieron los nominados a los Premios Gardel 2026

En Canción del Año, la competencia también reúne a algunas de las figuras más influyentes del momento, como Trueno, Yami Safdie junto a Camilo, además de Ca7riel & Paco Amoroso y Ángela Torres, consolidando una terna marcada por el cruce entre lo urbano, el pop y el rock.

Entre consagrados y nuevas voces, los Gardel 2026 reflejan el gran momento de la música nacional

La edición 2026 vuelve a mostrar una escena en constante transformación. Artistas como Milo J, Lali y Trueno se repiten en múltiples categorías, reflejando el peso de la nueva generación, mientras que nombres históricos como Charly García conviven con propuestas emergentes, evidenciando el carácter amplio y diverso de la música nacional.

Principales nominados:

Álbum del Año

• Cazzu - Latinaje

• Lali - No vayas a atender cuando el demonio llama

• Milo J - La vida era más corta

• Babasónicos - Cuerpos, vol. 1

• Marilina Bertoldi - Para quién trabajas vol. I

Lali, Milo J, Trueno y Cazzu lideran una edición marcada por la diversidad de géneros

Canción del Año

• Babasónicos - Advertencia

• Milo J - Niño

• Lali & Miranda! - Mejor que vos

• Cazzu - Con otra

• Ángela Torres - Favorita

• Marilina Bertoldi - El gordo

• Yami Safdie & Camilo - Querida Yo

• Trueno - Fresh

• Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas

Grabación del Año

• Charly García & Sting - In the City

• Milo J - Niño

• Lali & Miranda! - Mejor que vos

Ingeniería de Grabación

• Ca7riel & Paco Amoroso - Papota

• Eruca Sativa - A tres días de la tierra

• Milo J - La vida era más corta

Mejor Álbum Artista de Rock

• Marilina Bertoldi - Para quién trabajas vol. I

• Santiago Motorizado - El retorno

• Richard Coleman - El (in)correcto uso de la metáfora

• Fernando Ruiz Díaz - Continhuará

• Fito Páez - Novela

Del pop al urbano, del rock al folklore: así suena el mapa musical de los Gardel 2026

Mejor Álbum Pop

• Olivia Wald - Cuerpo

• Zoe Gotusso - Detalles

• Diego Torres - Mi Norte & Mi Sur

• Lali - No vayas a atender cuando el demonio llama

• Ángela Torres - No me olvides

• Juan Ingaramo - El verdadero

• Emilia - Perfectas

Mejor Álbum Urbano

• Tiago PZK - Gotti B

• María Becerra - Quimera

• Milo J - 166 (Deluxe) retirada

• YSY A - Saturación pop

• FMK - Lamba

La música argentina sigue cruzando fronteras y los Gardel lo vuelven a confirmar

Mejor Álbum Tropical / Cumbia

• Daniel Cardozo - Homenaje al chino de la Nueva Luna

• Nathy Peluso - Malportada

• The La Planta - La Casa de la Cumbia Vol. 1

• El Negro Tecla - Vol. 1

Mejor Álbum de Cuarteto

• Ulises Bueno - Rompecabezas

• Eugenia Quevedo - Mejores Amigos de La Muela

• Luck Ra - Qué sed

• La K'onga - En vivo Buenos Aires

Mejor Canción de Cuarteto

• Ian Lucas & Q'Lokura - Julieta & Romeo (En Vivo)

• Q'Lokura & Los Herrera - Carita Triste

• Luck Ra feat. Miranda! - Tu misterioso alguien (cuarteto)

• Los Tabaleros & Los Caligaris - Hielo, vino y coca

• DesaKTa2 - No se ve / Chingón

• Ulises Bueno - DIOS

• L-Gante & La K'onga - Otra Poesía

Con más de 50 categorías, los Gardel 2026 celebran la amplitud y evolución de la industria

Mejor Canción Pop

• Conociendo Rusia & Nathy Peluso - Perfecto final

• Ca7riel & Paco Amoroso - El día del amigo

• Bandalos Chinos - El ritmo

• Ángela Torres - Favorita

• Miranda! & TINI - Me gusta

• Lali & Miranda! - Mejor que vos

Mejor Canción Urbana

• Paulo Londra - Sin cadenas

• Bizarrap & Daddy Yankee - Music Sessions Vol. 66

• Milo J - Olimpo

• Trueno & Feid - Cruz

• Ramma - Historia

Una premiación que no solo reconoce el presente, sino que anticipa el futuro de la música

Mejor Colaboración

• Turf & Lali - Loco un poco

• Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien (cuarteto)

• Milo J & Mercedes Sosa - Jangadero

• Tan Biónica & Andrés Calamaro - Mi vida

• Charly García & Sting - In the City

• Lali & Miranda! - Mejor que vos

Mejor Nuevo Artista

• María Wolff

• Blair

• Little Boogie & Stereo

• Cindy Cats

• Tuli

• La Ferni

• Sofía de Ciervo

• Mia Folino

• Las Tussi

• Chechi de Marcos

• 143leti

El 26 de mayo, la industria se reúne para celebrar lo mejor del año en los Premios Gardel

Mejor Videoclip Corto

• Marilina Bertoldi - El gordo

• Milo J - Bajo de la piel

• Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas

• Charly García & Sting - In the City

• Babasónicos - Advertencia

Mejor Videoclip Largo

• Los Tabaleros - Todo es folklore

• Ca7riel & Paco Amoroso - Papota

• Milo J - La vida era más corta

• Lali - No vayas a atender cuando el demonio llama

• Divididos - Sonidos, barro y piel

Hits virales, discos conceptuales y colaboraciones explosivas: así compiten los Gardel 2026

Mejor Álbum Artista de Folklore

• La Ferni - Mirarse en otros ojos

• Maggie Cullen - Décimas

• Liliana Herrero - Fuera de lugar

Mejor Álbum Folklore Alternativo

• Nadia Larcher - Trinar (La flor)

• Flor Paz - 89

• Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto - Los días por venir

Mejor Álbum Grupo de Folklore

• Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea - Folklore Vol. 1 y 2

• Dos Más Uno - Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2

• Eva y Nadia - Hasta que aclare

• Campedrinos - Bipolar

Mejor Canción de Folklore

• Maggie Cullen - Décimas

• Duratierra & Eli Suárez - Puño y letra - Puentes Ep.01

• Milo J - Niño

• Los Nocheros - El amor es un viento que regresa

Productor del Año

• Nico Cotton

• Evlay

• Gustavo Santaolalla

• Cachorro López

• Marilina Bertoldi

• Tatool

• Mauro De Tommaso

• Milo J

• Santiago Alvarado