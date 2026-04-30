Todos los nominados a los Premios Gardel 2026: la lista completa de artistas y categorías
Se conocieron las principales ternas de los Premios Gardel 2026, con fuerte presencia de la escena urbana y grandes nombres del pop y el rock. La ceremonia será el 26 de mayo.
Los Premios Gardel 2026 ya tienen a sus protagonistas. La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas anunció el listado completo de nominaciones, confirmando una edición que combina diversidad de géneros, cruces estilísticos y una fuerte proyección internacional.
Entre los nombres más destacados aparecen Cazzu, Lali Espósito, Milo J, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes competirán en la categoría Álbum del Año, uno de los galardones más importantes de la noche.
En Canción del Año, la competencia también reúne a algunas de las figuras más influyentes del momento, como Trueno, Yami Safdie junto a Camilo, además de Ca7riel & Paco Amoroso y Ángela Torres, consolidando una terna marcada por el cruce entre lo urbano, el pop y el rock.
La edición 2026 vuelve a mostrar una escena en constante transformación. Artistas como Milo J, Lali y Trueno se repiten en múltiples categorías, reflejando el peso de la nueva generación, mientras que nombres históricos como Charly García conviven con propuestas emergentes, evidenciando el carácter amplio y diverso de la música nacional.
Principales nominados:
Álbum del Año
• Cazzu - Latinaje
• Lali - No vayas a atender cuando el demonio llama
• Milo J - La vida era más corta
• Babasónicos - Cuerpos, vol. 1
• Marilina Bertoldi - Para quién trabajas vol. I
Canción del Año
• Babasónicos - Advertencia
• Milo J - Niño
• Lali & Miranda! - Mejor que vos
• Cazzu - Con otra
• Ángela Torres - Favorita
• Marilina Bertoldi - El gordo
• Yami Safdie & Camilo - Querida Yo
• Trueno - Fresh
• Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
Grabación del Año
• Charly García & Sting - In the City
• Milo J - Niño
• Lali & Miranda! - Mejor que vos
Ingeniería de Grabación
• Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
• Eruca Sativa - A tres días de la tierra
• Milo J - La vida era más corta
Mejor Álbum Artista de Rock
• Marilina Bertoldi - Para quién trabajas vol. I
• Santiago Motorizado - El retorno
• Richard Coleman - El (in)correcto uso de la metáfora
• Fernando Ruiz Díaz - Continhuará
• Fito Páez - Novela
Mejor Álbum Pop
• Olivia Wald - Cuerpo
• Zoe Gotusso - Detalles
• Diego Torres - Mi Norte & Mi Sur
• Lali - No vayas a atender cuando el demonio llama
• Ángela Torres - No me olvides
• Juan Ingaramo - El verdadero
• Emilia - Perfectas
Mejor Álbum Urbano
• Tiago PZK - Gotti B
• María Becerra - Quimera
• Milo J - 166 (Deluxe) retirada
• YSY A - Saturación pop
• FMK - Lamba
Mejor Álbum Tropical / Cumbia
• Daniel Cardozo - Homenaje al chino de la Nueva Luna
• Nathy Peluso - Malportada
• The La Planta - La Casa de la Cumbia Vol. 1
• El Negro Tecla - Vol. 1
Mejor Álbum de Cuarteto
• Ulises Bueno - Rompecabezas
• Eugenia Quevedo - Mejores Amigos de La Muela
• Luck Ra - Qué sed
• La K'onga - En vivo Buenos Aires
Mejor Canción de Cuarteto
• Ian Lucas & Q'Lokura - Julieta & Romeo (En Vivo)
• Q'Lokura & Los Herrera - Carita Triste
• Luck Ra feat. Miranda! - Tu misterioso alguien (cuarteto)
• Los Tabaleros & Los Caligaris - Hielo, vino y coca
• DesaKTa2 - No se ve / Chingón
• Ulises Bueno - DIOS
• L-Gante & La K'onga - Otra Poesía
Mejor Canción Pop
• Conociendo Rusia & Nathy Peluso - Perfecto final
• Ca7riel & Paco Amoroso - El día del amigo
• Bandalos Chinos - El ritmo
• Ángela Torres - Favorita
• Miranda! & TINI - Me gusta
• Lali & Miranda! - Mejor que vos
Mejor Canción Urbana
• Paulo Londra - Sin cadenas
• Bizarrap & Daddy Yankee - Music Sessions Vol. 66
• Milo J - Olimpo
• Trueno & Feid - Cruz
• Ramma - Historia
Mejor Colaboración
• Turf & Lali - Loco un poco
• Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien (cuarteto)
• Milo J & Mercedes Sosa - Jangadero
• Tan Biónica & Andrés Calamaro - Mi vida
• Charly García & Sting - In the City
• Lali & Miranda! - Mejor que vos
Mejor Nuevo Artista
• María Wolff
• Blair
• Little Boogie & Stereo
• Cindy Cats
• Tuli
• La Ferni
• Sofía de Ciervo
• Mia Folino
• Las Tussi
• Chechi de Marcos
• 143leti
Mejor Videoclip Corto
• Marilina Bertoldi - El gordo
• Milo J - Bajo de la piel
• Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
• Charly García & Sting - In the City
• Babasónicos - Advertencia
Mejor Videoclip Largo
• Los Tabaleros - Todo es folklore
• Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
• Milo J - La vida era más corta
• Lali - No vayas a atender cuando el demonio llama
• Divididos - Sonidos, barro y piel
Mejor Álbum Artista de Folklore
• La Ferni - Mirarse en otros ojos
• Maggie Cullen - Décimas
• Liliana Herrero - Fuera de lugar
Mejor Álbum Folklore Alternativo
• Nadia Larcher - Trinar (La flor)
• Flor Paz - 89
• Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto - Los días por venir
Mejor Álbum Grupo de Folklore
• Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea - Folklore Vol. 1 y 2
• Dos Más Uno - Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2
• Eva y Nadia - Hasta que aclare
• Campedrinos - Bipolar
Mejor Canción de Folklore
• Maggie Cullen - Décimas
• Duratierra & Eli Suárez - Puño y letra - Puentes Ep.01
• Milo J - Niño
• Los Nocheros - El amor es un viento que regresa
Productor del Año
• Nico Cotton
• Evlay
• Gustavo Santaolalla
• Cachorro López
• Marilina Bertoldi
• Tatool
• Mauro De Tommaso
• Milo J
• Santiago Alvarado