Dante Spinetta presenta Día 3 en Buenos Aires: fecha, lugar y cómo será su esperado regreso

Después de conquistar a la crítica y al público con Mesa Dulce, el disco que le valió su primer Latin Grammy Awards como solista, Dante Spinetta vuelve a los escenarios porteños con una propuesta completamente renovada. El próximo 26 de junio, el artista presentará oficialmente Día 3 en Niceto Club, en un show que promete recorrer pasado, presente y futuro de una de las carreras más influyentes de la música argentina.

Dante Spinetta presentará Día 3 por primera vez en vivo en Buenos Aires

Con más de tres décadas de trayectoria, Dante inicia una nueva etapa con un álbum que expande su identidad musical y lo lleva hacia nuevos territorios sonoros. Día 3 reúne el funk que lo convirtió en referente, pero también incorpora reminiscencias al tango, al bolero, a las baladas latinoamericanas, al R&B y a sonidos urbanos que dialogan con las nuevas generaciones.

Este nuevo trabajo completa la trilogía iniciada con Puñal y continuada con Mesa Dulce, consolidando una búsqueda artística que lo posiciona como uno de los músicos más innovadores de Latinoamérica.

Durante el concierto, el público podrá escuchar por primera vez en vivo canciones como Pensando en ella, Maldito frenesí, Me quedo acá y El reset, en un show acompañado por la banda que lo viene acompañando en los últimos años, integrada por Axel Introini, Pablo González, Matías Rada y Matías Méndez.

A cuatro años del lanzamiento de Mesa Dulce y tras colaboraciones destacadas como la realizada junto a Juanse en "Me quedo acá", Dante regresa a su ciudad natal con una propuesta que promete convertirse en uno de los shows más destacados del año.

El 26 de junio, Niceto Club será el escenario de una nueva etapa en la carrera del artista

Entradas disponibles

Las entradas para ver a Dante Spinetta el próximo 26 de junio en Niceto Club ya se encuentran a la venta de manera anticipada y pueden conseguirse exclusivamente a través de Venti. El show marcará la presentación oficial de Día 3 en Buenos Aires, en lo que promete ser una de las noches más especiales de su nueva etapa artística.