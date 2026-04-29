De Coachella a Niceto: Zulan la DJ de Boca que revolucionó la escena electrónica desembarca en Buenos Aires

En muy poco tiempo, Zulan pasó de ser una figura de culto dentro de la música electrónica a convertirse en uno de los nombres más comentados de la nueva escena internacional.

La DJ y productora argentino-estadounidense logró construir una identidad propia, mezclando house, ritmos latinos y una estética que conecta con miles de personas alrededor del mundo.

Su crecimiento reciente no fue casual. La repercusión de sus sets en redes sociales, sumada a su explosiva presentación en Coachella 2026, impulsó una popularidad que también se sostiene en el cariño genuino de su comunidad. Su propuesta no se limita a pasar música: genera pertenencia, energía compartida y una conexión muy particular con su público.

Ahora, esa relación se fortalece con una cita muy esperada: el próximo 7 de mayo, la artista llegará por primera vez a Niceto Club para ofrecer una única presentación en Buenos Aires.

Un debut esperado en Buenos Aires

El show marcará un momento clave en la carrera de la artista. No será solo su debut en el país, sino también la llegada de un proyecto en vivo que convirtió cada presentación en una experiencia colectiva.

Con una propuesta que fusiona beats electrónicos con pulsos latinos, Zulan transformó sus sets en celebraciones donde el público ocupa un lugar central. Esa dinámica promete trasladarse a Buenos Aires en una noche pensada para bailar y vivir de cerca una de las apuestas más frescas de la escena.

Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 29 de abril a las 15 horas, con todos los medios de pago, a través de Venti.

Zulan en Niceto Club

De fenómeno viral a referente emergente de la electrónica

El presente de la DJ encuentra explicación en una fórmula que combina innovación musical, presencia digital y una narrativa visual muy marcada.

Sus shows comenzaron a viralizarse hasta convertirla en una figura emergente con proyección global.

Su paso por Coachella terminó de consolidar ese crecimiento y la posicionó entre las artistas a seguir dentro del circuito electrónico internacional. Pero más allá de los grandes escenarios, su diferencial aparece en cómo construye comunidad.

Cada set propone algo más que una sesión de club: plantea un espacio donde conviven fiesta, identidad y cultura.

La conexión con Argentina, parte esencial de su propuesta

La relación de Zulan con Argentina no es circunstancial. Su crianza entre Buenos Aires y Nueva York atraviesa también su universo artístico y explica el vínculo especial que mantiene con el público local.

Ese lazo aparece incluso en uno de los símbolos que ya forman parte de su sello: las camisetas de fútbol, presentes en sus shows como un gesto que refuerza sentido de pertenencia y transforma cada presentación en un ritual compartido.

Ahora, esa pasión dialoga con su llegada al país en un show que promete condensar todo aquello que convirtió su proyecto en una experiencia distinta.

Una noche para entender por qué todos hablan de ZULAN

La fecha en Niceto no aparece solo como un recital, sino como la oportunidad de ver en vivo a una artista en pleno ascenso internacional.

Con una comunidad que crece, una estética reconocible y una propuesta que rompe fronteras, ZULAN llega a Buenos Aires en uno de los momentos más fuertes de su carrera.

Su debut argentino asoma como una celebración entre música, identidad y pista de baile. Y para muchos, puede ser el comienzo de una relación que recién empieza.