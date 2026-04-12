ZULAN llevó a Argentina a lo más alto en Coachella con un show cargado de identidad

La DJ y productora argentina ZULAN volvió a dejar su marca en la escena internacional con una presentación destacada en Coachella. En medio de su set, la artista sorprendió al hacer sonar "Muchachos", el himno popular que acompañó a la Selección Argentina en la consagración del Mundial, generando un momento de euforia colectiva y orgullo nacional.

La conexión con Argentina fue uno de los ejes centrales de su show. No solo desde lo musical, sino también desde lo simbólico: ZULAN eligió subir al escenario con la camiseta de Boca Juniors, reafirmando su identidad y fusionando dos de sus grandes pasiones, la música y el fútbol, frente a un público internacional.

ZULAN hizo vibrar Coachella con un set que combinó electrónica y emoción bien argentina

Este gesto no fue aislado. En su "tema campeón", la DJ ya venía rindiendo homenaje tanto al país como al club, consolidando una propuesta artística que combina cultura popular, emoción y pista de baile.

Con un crecimiento sostenido en el último tiempo, ZULAN se posiciona como una de las figuras emergentes más relevantes de la música electrónica argentina. Su talento la llevó a formar parte de escenarios de gran alcance global, incluyendo la residencia de Swedish House Mafia en Ushuaïa Ibiza, además de su participación en festivales como Lollapalooza Argentina.

Con la camiseta de Boca Juniors y guiños a la cultura nacional, la DJ reafirmó su identidad en uno de los escenarios más importantes del mundo

Sus sets se caracterizan por una cuidada curaduría que atraviesa distintos géneros dentro de la música electrónica, generando una experiencia envolvente que conecta con públicos diversos. En cada presentación, logra construir un espacio donde personas de distintas culturas se encuentran a través de la música.

Con una identidad fuerte, proyección internacional y un vínculo inquebrantable con sus raíces, ZULAN no solo hace bailar al mundo, sino que también lleva el pulso argentino a cada escenario que pisa.